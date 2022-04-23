我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

觀影說劇／小龍女李若彤變毒后 觀眾誇還是好美

娛樂新聞組╱綜合報導
李若彤飾演陰險狡詐的繼后「百里氏」，人前人後兩張面孔。(取材自微博)
李若彤飾演陰險狡詐的繼后「百里氏」，人前人後兩張面孔。(取材自微博)

55歲港星李若彤近年定居內地，近年來戲劇作品不多，最新一部作品是古裝劇「且試天下」，她從最美小龍女變成毒后，觀眾仍沉醉於她的美貌，直誇姑姑還是好美。

綜合媒體報導，「且試天下」由楊洋、趙露思主演，李若彤飾演雍州王后「百里氏」，是楊洋的繼母，處心積慮要讓自己的兒子上位，不僅害死原先的王后，還不斷設局想殺豐蘭息（楊洋飾），人前人後兩張面孔，陰毒且犀利的眼神讓人不寒而慄。

李若彤在劇中一出場，身著素服，眼神笑中帶奸，看似在寺廟清修祈福，實際是為拉攏邊軍大將，素淨但不乏氣勢。

據報導，出道多年，李若彤甚少演反派，因此見到她的「百里氏」，網友也非常興奮，在微博大讚她保養得好，「姑姑好美」、「我來當女兒，好不好」、甚至還為楊洋求情「母后饒命，世子很無辜」等，而李若彤也積極與大家互動，非常親民。

報導稱，李若彤1995年因在金庸武俠劇「神鵰俠侶」扮演小龍女而竄紅，如今雖已年過半百，靠著運動及自律的生活習慣，體態、臉蛋都維持得不錯，最讓觀眾意外的，是她2018年曾在肖戰、王一博演出的耽美劇「陳情令」飾演「藍翼」，選劇本眼光相當獨到。

美劇 微博

上一則

石原聰美35歲升格當媽 不會放棄演藝事業

下一則

佘詩曼浴袍賣萌 乾兒子看得目不轉睛

延伸閱讀

20多位明星捐助上海抗疫 鄧超、孫儷沒捐被罵慘

20多位明星捐助上海抗疫 鄧超、孫儷沒捐被罵慘
楊洋遭爆違反防疫逃離上海、被遣返 工作室發聲了

楊洋遭爆違反防疫逃離上海、被遣返 工作室發聲了
演特種兵獲讚 楊洋曾讀軍校：一直有軍人情結

演特種兵獲讚 楊洋曾讀軍校：一直有軍人情結
眾星困上海…楊洋傳延期開機 黃國倫「1天吃1餐」獲國台辦關切

眾星困上海…楊洋傳延期開機 黃國倫「1天吃1餐」獲國台辦關切

熱門新聞

Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

2022-04-15 02:30
穎兒減重20多斤在「山河月明」飾演明成祖仁孝皇后，說自己有「揚眉吐氣」的感覺。（取材自新京報）

甄嬛傳出場就被賜死…「山河月明」演皇后 穎兒揚眉吐氣

2022-04-16 06:27
鍾麗緹經常曬出全家福照片。（取材自IG）

鍾麗緹豪宅扭腰熱舞 曝光這款「富蒐藏」好吸睛　

2022-04-20 08:57
劉德華(右)的乾爹劉山本(左)3月病逝，多虧他出手幫忙，才得以順利辦後事。（取材自微博）

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

2022-04-17 10:55
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42
Angelababy楊穎。(取材自微博)

Angelababy獨自出遊 素顏被捕獲拒與粉絲合照

2022-04-16 02:28

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光