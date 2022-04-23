觀影說劇／小龍女李若彤變毒后 觀眾誇還是好美

李若彤飾演陰險狡詐的繼后「百里氏」，人前人後兩張面孔。(取材自微博)

55歲港星李若彤近年定居內地，近年來戲劇作品不多，最新一部作品是古裝劇「且試天下」，她從最美小龍女變成毒后，觀眾仍沉醉於她的美貌，直誇姑姑還是好美。

綜合媒體報導，「且試天下」由楊洋、趙露思主演，李若彤飾演雍州王后「百里氏」，是楊洋的繼母，處心積慮要讓自己的兒子上位，不僅害死原先的王后，還不斷設局想殺豐蘭息（楊洋飾），人前人後兩張面孔，陰毒且犀利的眼神讓人不寒而慄。

李若彤在劇中一出場，身著素服，眼神笑中帶奸，看似在寺廟清修祈福，實際是為拉攏邊軍大將，素淨但不乏氣勢。

據報導，出道多年，李若彤甚少演反派，因此見到她的「百里氏」，網友也非常興奮，在微博 大讚她保養得好，「姑姑好美」、「我來當女兒，好不好」、甚至還為楊洋求情「母后饒命，世子很無辜」等，而李若彤也積極與大家互動，非常親民。

報導稱，李若彤1995年因在金庸武俠劇「神鵰俠侶」扮演小龍女而竄紅，如今雖已年過半百，靠著運動及自律的生活習慣，體態、臉蛋都維持得不錯，最讓觀眾意外的，是她2018年曾在肖戰、王一博演出的耽美劇 「陳情令」飾演「藍翼」，選劇本眼光相當獨到。