吐槽義工送免費食物讓他腹瀉？李立群怒：假的

吃義工送的冷凍鴨拉肚子？李立群闢謠，從未發過相關言論。(取材自微博)

資深演員李立群近年定居大陸，最近遇到上海封城 ，常用抖音 、微博 分享隔離情況。他日前曾爆料上海某小區缺乏物資，受到國台辦關注，後來便將影片刪除；近日又被傳拍片吐槽吃義工送的冷凍鴨拉肚子，對於莫名遭抹黑，李立群憤怒要求爆料者刪除文章。

綜合媒體報導，有網友爆料李立群疑拍片吐槽社區義工送來的冷凍鴨肉冰太久，導致肉質難下嚥，甚至因此肚子不舒服，半夜跑了十幾趟廁所。他強調自己只是吐槽，沒有要責怪的意思，但確實是有不足的地方，認為肉類冰凍太長的時間，對人體會有影響，表示自己寧願領青菜，也不拿冷凍肉。

爆料網友還稱，李立群說自己的飲用水已經喝完了，這幾天都在喝自來水，菸也抽完了，因此菸癮發作很難受，但拍片並不是要為難社區委員，而是希望別的業主能看到，讓他人少受點罪，「只要給我一口飯吃就行」。

據報導，對於網友的爆料內容，李立群在微博發文闢謠：「此篇言論涉及造謠誹謗，本人並無發表此微博所涉及的言論，請立刻刪除」。否認有在半夜上傳影片吐槽物資或發表相關看法。

李立群的澄清也引來許多粉絲力挺，大家紛紛表示沒看過爆料所提及的影片，「網路真是是非之地」、「這麼好的老爺子都抹黑」。