40歲才開始電影人生 著名導演黃蜀芹去世 享壽83歲

著名導演黃蜀芹40歲才開始她的電影人生。（取材自羊城晚報）

上海電影（集團）有限公司22日發布訃告，著名導演 黃蜀芹因長期患病醫治無效，於21日19:48時在上海市第六人民醫院逝世，享壽83歲。根據黃蜀芹家屬意願，喪事從簡。

黃蜀芹生前曾執導電影「當代人」、「青春萬歲」、「童年的朋友」、「超國界行動」、「人·鬼·情」等及電視劇及電視電影，崑劇「琵琶行」，話劇「金鎖記」。作為中國第四代導演的代表人物之一，黃蜀芹從女性身分中找到了藝術創作的獨特視角，其電影代表作「人·鬼·情」被譽為「中國第一部女性電影」。2016年，黃蜀芹榮獲中國電影導演協會頒發的傑出貢獻獎。

雖然8歲就曾「觸電」，但黃蜀芹真正的電影人生卻是從40歲那年為謝晉電影「啊！搖籃」做副導演時才開始的。但對藝術的追求從來都不會太晚，在後來的歲月裡，黃蜀芹留下的作品數量不多但部部精品。同時，她也為電影界的後輩們留下了寶貴的精神財富。導演陸川寫文悼念黃蜀芹，回憶起當年他曾在事業苦悶期給自己並不認識的黃蜀芹寫信，沒想到竟收到了滿懷鼓勵的回信。陸川說：「這麼多年過去了，始終記得信的最後一句話『為了電影，時刻準備著』！」

黃蜀芹是戲劇大師黃佐臨和丹尼之女，1939年9月9日生於天津，翌年隨父母到上海。受家庭氛圍的熏陶，8歲的黃蜀芹就在桑弧導演的文華影業公司第一部電影「不了情」中客串一名會彈鋼琴的「缺牙龍」女孩。電影公映後，她跟著劉瓊等大明星上街做宣傳。1959年她考入北京 電影學院導演系，1964年進入上海電影製片廠工作。

黃蜀芹對電影的實踐，始於跟隨著名導演謝晉拍片，擔任「啊！搖籃」和「天雲山傳奇」兩部影片的副導演。黃蜀芹對這段經歷十分感恩，因為在那之前，因為歷史原因，儘管她在上海電影製片廠已15年，卻始終沒有真正拍電影的機會。她曾感慨：「一個人有幾個十幾年！等於我們都在井底下，他（指謝晉）突然給你一根繩子——趕緊上來，不要再浪費時間了。這等於救命恩人啊！所以那時候的心情是叫我幹啥就幹啥，只要看得見那個攝影機，在旁邊聽它轉的聲音，做什麼都願意。」

「圍城」劇照。（取材自羊城晚報）

在1979年公映的「啊！搖籃」中，40歲才第一次真正觸摸到電影機器的黃蜀芹真的什麼都願意做。當時她最大的任務是「管驢」，「牽著驢子隊伍走，跑來跑去，站位置」。但她還是很開心：「很麻煩，也好玩得要命，特別開心。」後來很多人問她，為什麼走上拍電影之路？她都俏皮地回答：跟驢子有關係。

1981年，黃蜀芹開始獨立拍片，獨立導演的影片「青春萬歲」於1984年獲蘇聯塔什干國際電影節紀念獎，「童年的朋友」於1985年獲文化部優秀兒童故事片獎、首屆中國電影童牛獎優秀故事片獎，與李子羽、宋日勳合作編劇並導演的影片「人·鬼·情」於1988年獲第八屆中國電影金雞獎最佳編劇獎、第五屆巴西利亞國際影視錄像節電影大獎金鳥獎、法國第十一屆克雷黛國際婦女節公眾大獎、第5屆里約國際電影節最佳影片獎。

被譽為「中國第一部女性電影」的「人·鬼·情」拍攝在「超國界行動」之後。「超國界行動」是動作片，在上海大光明電影院 首映時一票難求，是當年上影廠票房最好、拷貝賣得最多的一部電影。但那之後，黃蜀芹很長一段時間都沒想好自己應該拍什麼。直到她看到一篇報告文學，其中提到一句裴艷玲現在要排「鍾馗嫁妹」。

她曾回憶：「女演員要演一個男人，而且還是一個醜陋的鬼，我覺得太厲害了。男與女、人與鬼、醜與美、陰與陽，我在想，這些形象得多豐滿啊，太具有想像的空間了。」巧合的是，當時黃蜀芹家裡正好掛著一副「鍾馗嫁妹」的畫，是丈夫鄭長符所繪，畫面是一男一女兩個人臉的拼接。後來，黃蜀芹就把這幅畫放在「人·鬼·情」的開頭。

「人·鬼·情」被公認為女性電影代表作，但黃蜀芹生前曾坦言，當時她根本就不知道「女性電影」這個詞，「但是我很明白我是站在女性的角度去看這個人、表達這個人」。第一個跟她提出這個詞的是當時還在上學的兒子鄭大聖。

除了電影，黃蜀芹在電視劇領域同樣頗有建樹。其中不得不提的是1990年由陳道明、英達、呂麗萍、葛優等主演的「圍城」。此前，黃蜀芹一度自卑地覺得，錢鍾書和楊絳夫婦肯定不放心把這部名著交給她。沒想到，當兩人聽說黃蜀芹是楊絳話劇處女作「稱心如意」的導演黃佐臨之女，一口就同意了改編權。

背負著兩代人的情感和信任，之前不小心在取外景時摔壞了腿的黃蜀芹，坐在輪椅上執導完了「圍城」全劇。短短的10集電視連續劇，黃蜀芹與陳道明、葛優等演員核對著原著，認認真真拍了整整100天，平均每10天才拍完一集。令黃蜀芹欣慰的是，樣片第一時間得到了錢、楊夫婦的肯定，他們寫信讚許：「片子很好，沒有走樣。我們夫妻一直看到了半夜，彷彿又回到了那個時代，又回到了上海。」

「圍城」播出後深受原著讀者和電視劇觀眾的歡迎，不但獲得了第11屆「飛天獎」長篇電視劇二等獎、優秀導演獎、優秀男主角獎和第9屆中國電視金鷹獎優秀電視劇獎，還帶動了一場全社會的「錢鍾書熱」，該劇迄今豆瓣評分高達9.3分。