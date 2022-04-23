姚安娜解鎖演員 主演新片入圍坎城影展短片單元

姚安娜主演的「海邊升起一座懸崖」入圍坎城影展短片競賽單元。（取材自微博）

第75屆坎城電影節短片競賽單元和電影基石競賽單元23日公布入圍 名單，共計4部華語短片入選，包括華為小公主姚安娜 主演的「海邊升起一座懸崖」；值得一提的是，這是姚安娜首度解鎖演員身分。

網易報導指出，坎城影展 入圍短片競賽單元的其中2部華語短片，分別是畢贛執導，譚卓，陳永忠等主演的「破碎太陽之心」，以及陳劍瑩執導，姚安娜主演的「海邊升起一座懸崖」。「海邊升起一座懸崖」講述一名小城少女在搬遷來臨之際，重新走過生活的城市，在見識故土生活裡的盼、念、淡與美後，從未有過逃離思辨的想法，此時開始思考生活的其他可能性。

姚安娜原名姚思為，畢業於哈佛大學電腦工程和統計數據專業，是華為任正非的小女兒。姚安娜自去年年初出道以來，發行了單曲「Back Fire」和EP「信·望·ART」，但傳唱度不高。去年夏天她作為常駐嘉賓加盟「中餐廳第五季」，看得出，她也想努力融合到娛樂圈內，但總覺得有些格格不入。

綜合媒體報導，好像大家對於姚安娜的記憶總是停留在：「華為小公主」、「跳舞像跳大神」、「為什麼大家喜歡姐姐（孟晚舟）不喜歡我」；當時還有網友酸她：「你姐姐在為國蒙難，你在歌舞昇平」。如今她解鎖演員身分的第一部作品就入圍坎城影展，也許可以改變觀眾對她以「公主」之姿走入娛樂圈的看法。