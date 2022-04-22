捧紅了陳道明 「圍城」女導演黃蜀芹去世享壽83歲

黃蜀芹拍攝的代表作「人·鬼·情」，被譽為「中國第一部女性電影」。（取材自微博）

曾執導過「青春萬歲」、「人·鬼·情」、「畫魂」、「圍城」、「孽債」等影視作品，載入中國影史的女導演 黃蜀芹21日晚間因病離世，享壽83歲；黃蜀芹作品產量不算多，多半題材聚焦在平民百姓身上，但她運用小題材卻說出一個個動人故事。

綜合媒體報導，黃蜀芹導演1939年出生於上海，為戲劇大師黃佐臨的長女，1964年畢業於北京電影 學院導演系，之後在上海電影製片廠磨練多年，1979年才在40歲這年，有幸在謝晉「啊！搖籃」擔綱副導演職位，兩年後才拍攝自身作品「現代人」，之後她又拍攝「青春萬歲」、「人鬼情」，在國際上斬獲多項大獎，她是中國電影第四代導演的代表人物之一。

女導演黃蜀芹日前去世，享壽83歲，她留下無數經典，也捧紅了許多明星。（取材自微博）

作為中國第四代成就卓著的導演，女性的身分給了黃蜀芹獨特的觀察視角，代表作「人·鬼·情」被譽為「中國第一部女性電影」。

報導指出，身為少數的女導演，黃蜀芹總能用女性身分帶給觀眾獨特觀察視角，在她的代表作「人·鬼·情」中揭示出女性面臨的艱難困境，被譽為中國第一部女性電影；代表作「畫魂」則是改編華裔旅法畫家潘玉良的故事，集結鞏俐、爾冬陞、張瓊姿等人，還有電影圈大咖張藝謀擔任監製一職。

此外，她也進入電視劇領域，曾頂著骨折之痛，在輪椅上指揮拍攝了90年代著名電視劇「圍城」，該劇匯集陳道明、英達、呂麗萍、葛優等知名演員，黃蜀芹用拍電影的方式執導10部經典劇，贏得錢鍾書、楊絳的高度評價，為中國電視劇留下經典。現在依舊炙手可熱的陳道明，當時才出演「末代皇帝」嶄露頭角，憑藉「圍城」一劇拿到了第11屆飛天獎最佳男主角獎，從此演藝世界一飛衝天，可說是黃蜀芹捧紅了陳道明。