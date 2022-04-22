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美女主持人的丈夫被抓 3人下藥侵犯女大生

娛樂新聞組／綜合報導
安徽美女主持人余聲（見圖）的丈夫魏鵬涉嫌侵犯女大學生，如今已經被捕。（取材自微博）
安徽美女主持人余聲（見圖）的丈夫魏鵬涉嫌侵犯女大學生，如今已經被捕。（取材自微博）

近日，網上傳出消息，稱安徽美女主持人余聲的丈夫魏鵬涉嫌侵犯女大學生，如今已經被捕，之後有媒體更爆出該事件的聊天紀錄，引發網友們的熱議。

網易娛樂報導，聊天紀錄中可以看到，魏鵬與另外兩個人輪番侵犯了一位女大學生，其中有一個還是知名配音演員唐虎，在侵犯期間，還對對方下了藥，並毆打女大學生，只為滿足自己的私欲。

侵犯期間，女大學生已經神志不清，但依舊有反抗意識，這屬於情節非常惡劣的犯罪事件。事情曝光之後，魏鵬已經被有關部門抓捕，事情還在進一步調查當中。

據悉，魏鵬和另外兩個人想出八百萬賠償款，希望女大學生能夠簽下諒解書，但即使如此，魏鵬、唐虎、吳爽因為情節太過惡劣，坐牢肯定可能是在所難免的。

安徽美女主持人余聲（右）結婚時，曾在社交平台曬照分享幸福。（取材自微博）
安徽美女主持人余聲（右）結婚時，曾在社交平台曬照分享幸福。（取材自微博）

很多網友對魏鵬非常陌生，但應該對他的妻子不陌生，余聲是安徽衛視的主持人，因為姣好的外形、深厚的主持功底，深受觀眾們的喜愛，如今已經穩坐安徽衛視一姐的位置。據悉，余聲1987年出生，2009年畢業於中國傳媒大學南廣學院，同年獲第59屆世界小姐中國區總冠軍。能夠獲得世界小姐中國區總冠軍的桂冠，可見余聲的顏值和身材肯定具有不錯水準。

即使余聲的自身條件如此優秀，魏鵬依舊貪得無厭，為了滿足自己的私欲，竟然和朋友下藥輪番侵犯且毆打一位女大學生。2019年，余聲官宣了和魏鵬的婚禮，並在社交平台曬出幸福，表示對方家中沒有礦，只是喜歡了自己21年。當時還有網友誇讚魏鵬對感情專一，如今看來，讓人看了格外諷刺。

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