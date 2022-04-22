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Angelababy新片預告被酸 網咖私會神祕男曝光

娛樂新聞組╱綜合報導
Angelababy在「風起隴西」劇中扮美女間諜，預告片只有1秒。（取材自微博）
Angelababy在「風起隴西」劇中扮美女間諜，預告片只有1秒。（取材自微博）

32歲Angelababy（楊穎）1月與黃曉明離婚後，各種動向仍備受關注；近日有網友爆料Angelababy和一名男性一同現身重慶網咖，外界猜測男子就是23歲的鮮肉演員林一；但自稱是網咖老闆的知情人士出面闢謠，與Angelababy同行的男子只是她的助理。

綜合媒體報導，監視器畫面曝光，消息傳出後，Angelababy和林一立刻登上熱搜。畫面中可看到，Angelababy頭戴芥黃色鴨舌帽、身穿黑色運動套裝，還戴著白色口罩，身後則緊跟一名高個男子，同樣身穿黑色運動套裝，搭配白色T恤，打扮休閒，兩人在網咖工作人員指引下前往包廂，Angelababy手中還提著白色袋子，疑似是小零食。

報導指出，被誤認的男主角林一是1999年出生的小鮮肉，曾參與過不少電視劇拍攝，包括「致我們暖暖的小時光」、「玲瓏」、「昔有琉璃瓦」等，外型陽光帥氣，不過目前他知名度不算高，很多觀眾都不認識他。

此外，由陳坤、白宇、聶遠、Angelababy（楊穎）、孫怡等主演的三國諜戰劇「風起隴西」即將開播，日前預告曝光，雖然Angelababy在影片中僅出現一秒，但仙氣逼人的模樣讓粉絲紛紛喊：「好期待」、「也太美！」

最新發布的預告中，Angelababy飾演的柳瑩是偽裝成樂伎的魏國美女間諜，風姿妖嬈，色藝雙絕，不過在預告中就只有一秒鏡頭，全劇只有Baby跟孫怡兩個女角色，令一不少網友擔憂：「兩個都不怎麼會演戲」、「負責美就可以了，其他不需要她，我真心求的」、「我也希望她認清自己，花瓶就好」。

不過Angelababy最近不停在社交平台轉載官方帳號留言：「是0427風起隴西，還是柳瑩助攻風起隴西？」展現野心想要以演技打破「花瓶」之名。

「風起隴西」一劇是由陳坤、白宇主演。（取材自微博）
「風起隴西」一劇是由陳坤、白宇主演。（取材自微博）
Angelababy（左）身旁男子，外界認為疑似是中國男星林一。（取材自微博）
Angelababy（左）身旁男子，外界認為疑似是中國男星林一。（取材自微博）

Angelababy 黃曉明 口罩

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