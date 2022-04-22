20多位明星捐助上海抗疫 鄧超、孫儷沒捐被罵慘

孫儷、鄧超。（取材自微博）

上海疫情嚴重，浦東、浦西已封控多日，生活物資成了目前最大難題，娛樂圈多位明星紛紛捐款捐物，對上海市民朋友、醫護人員伸出援助之手，目前公開捐贈物資的已經超過20位，包括黃曉明 、Angelababy、范丞丞、張藝興、王一博、胡歌、BY2、彭于晏、黃明昊等，讓廣大網友感動不已。

網易娛樂報導，在這次如火如荼的捐贈公益活動中，許多明星紛紛伸出援手，女星孫儷 的妹妹孫艷還報名擔任志願者，連續20多天奔赴一線，為上海抗疫奉獻，北電表演學院為此點名表揚。

不過孫儷的老公鄧超 就被罵慘，因為他只進行了口頭支援，並未付出實際行動，不少網友認為他過於小氣，評論區也是一片嘲諷聲。自上海封城後，鄧超和孫儷彷彿成了「失蹤人口」，許久沒有發布動態，引發網友猜測。甚至有人認為他們是為了躲避捐款，所以才遲遲沒有露面。

據報導，這已經不是鄧超夫婦第一次被罵，在河南水災中兩人共捐款100萬元（人民幣，下同），結果被網友嫌棄太少，評論區各種罵聲，不過也有人說，捐多捐少都是心意，沒必要因此道德綁架。

另外，有消息稱孫儷、鄧超夫婦其實一直都在堅持公益，為西部助學計畫已累計捐款600多萬，然而沒有大力宣傳，所以很多人都不知情。