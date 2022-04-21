張藝興捐上海2輛救護車 網誇偶像正能量

張藝興捐贈給上海2輛負壓救護車，引發外界關注。（取材自微博）

偶像散發正能量，會吸引更多粉絲追隨，繼黃曉明 在上海捐贈物資後，近日藝人張藝興給上海捐贈2輛負壓救護車，引發外界關注。

網易娛樂報導，據中華思源工程扶貧基金會透露，張藝興捐贈了2輛負壓救護車，將交付給上海市寶山區醫療急救中心，用於轉運、收治新冠肺炎 感染患者和醫療急救，最大限度避免交叉感染；不少網友紛紛為張藝興的行為打CALL，留言稱「謝謝張藝興」，並誇讚偶像散發滿滿的正能量。

張藝興捐贈上海2輛負壓救護車。（取材自微博）

報導另外回顧黃曉明的善行，4月14日，黃曉明的「明天愛心基金」官方帳號在社交平台上發文稱：「在竭盡全力，克服重重困難之後，今天下午我們終於將1100桶食用油（1.7L/桶）、6716斤麵條、4500個麵包順利送抵上海市松江區車墩鎮長婁村，在此之前這裡已實施封控管理20餘日。一名喜歡黃曉明多年的村民&粉絲知曉此事後表示：村裡急需糧油等基礎物資保障，感恩偶像為他們所做的一切。」

報導又稱，15日晚，黃曉明「明天愛心基金」官方帳號再次發文稱：「經多方協調支持，總重近5.5噸的生活物資（食用油1100桶、麵條6716斤、麵包4500個）昨已抵達上海市松江區長漊村，為減少聚集，村委和志願者們科學分組給村裡的近1100戶村民發放物資，每戶村民都將至少分到一桶油、5斤麵及4個麵包。受黃曉明的委托，村裡的80多位孤寡老人也將優先拿到物資。感謝長婁村村委會和明天愛心基金當地志願者們的無私付出，抗擊疫情 ，我們在一起。」

黃曉明和張藝興接連捐防疫物資給上海，都獲得網路上許多感謝與稱讚。