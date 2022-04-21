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反擊大S放閃新婚夫？ 汪小菲燦笑帶員工烤肉

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲帶員工戶外燒烤，穿著低調親自烤串物。（視頻截圖）
汪小菲帶員工戶外燒烤，穿著低調親自烤串物。（視頻截圖）

有網友近日曬出汪小菲帶公司員工戶外燒烤的圖片，圖中汪小菲身穿黑色長袖單衣，將眼鏡掛在領口前；他與員工一同製作燒烤雖然有說有笑，但網友指出，汪小菲眼角邊的魚尾紋相當明顯，增添些許滄桑感。

綜合媒體報導，藝人大S與南韓團體酷龍成員「具俊曄」在3月8日宣布結婚，喜訊讓台韓粉絲又驚又喜。日前大S和具俊曄在米其林餐廳用餐被捕獲，夫妻倆罕見同框引發熱議，而前夫汪小菲也不甘示弱，帶著一票員工在戶外烤肉，從直播中可見他笑容滿面，看起來心情很好，不過消瘦不少的他燦笑時，魚尾紋增添了些許的滄桑感。

報導指出，畫面中，汪小菲和穿白衣的員工們有說有笑，他不但親手烤串物，還對員工喊「多吃點」，之後他也手拿串燒吃的津津有味，不時露出燦爛笑容，看起來心情相當不錯。

有網友就認為，汪小菲帶員工烤肉是在反擊前妻大S放閃新婚夫，大S和汪小菲去年11月結束10年婚姻，事後汪小菲傳出有了新歡張穎穎，不過汪小菲事後向張穎穎致歉並劃清兩人關係；汪小菲也澄清，自己並非外界所形容的那樣，身為巨蟹座的他，私下對人不錯，只因為不懂表達相當冤枉，汪小菲也呼籲，外界不要再關注他的感情事，現在他一心只想將事業做出成績。

汪小菲 大S 具俊曄

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