劉畊宏健身直播圈粉吳尊、鍾麗緹 富二代打賞數萬美元

劉畊宏（右）帶著妻子王婉霏（左）直播健身，吸引廣大網友跟著燃燒卡路里。（取材自微博）

男星劉畊宏前幾年帶著女兒「小泡芙」參加親子節目「爸爸去哪兒5」，人氣大漲並將事業重心轉至中國。近期劉畊宏帶著家人直播健身 暴紅，許多明星也成為他們的粉絲；近日還有網友發現，「神祕富二代秦奮」觀看直播並瘋狂贊助達1.8萬美元，再添話題。

49歲的劉畊宏一周健身直播將近5天，帶著妻子王婉霏、岳母、孩子在鏡頭前運動，吸引眾多網友跟著揮汗運動，娛樂圈好友包括吳尊、鍾麗緹都是粉絲。根據統計，他的抖音 在短短一個月內突破2000萬粉絲，單場直播點讚超過2億，上線觀看人次超過200萬。

由於上海封城 ，許多民眾在家追看劉畊宏健身直播，人潮更超越追看明星直播帶貨。

而有網友發現，劉畊宏日前直播時，上海富二代秦奮不斷「斗內」贊助，單場送出40多個「嘉年華」；「嘉年華」是平台的打賞制度，送出一次需要3000人民幣（約467美元），送出40多個推測花費1.8萬美元以上。

劉畊宏健身直播火紅，引來富二代狂送禮物。（取材自微博）

據悉，現年36歲的秦奮突然進入劉畊宏直播斗內，也引起網友討論；秦奮是電競King俱樂部的創始人，雖被視為富二代出身，家世神祕不公開。外傳他身價百億，穿搭相當豪奢，和「千億富少」王思聰是好友。