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林俊傑確診痊癒 燦笑為父慶生 粉絲調皮喊「公公」

娛樂新聞組／綜合報導
林俊傑（右）為父親慶生曬合照，父子有愛互動畫面溫馨。（取材自微博）
林俊傑（右）為父親慶生曬合照，父子有愛互動畫面溫馨。（取材自微博）

前陣子確診新冠肺炎、才剛痊癒的歌王林俊傑，透過經紀公司表示將閉關靜養，不過他仍在社交平台上傳近期照片讓粉絲安心。最近林俊傑就曬出合照為父親慶生，並配文：「林爸爸生日快樂！祝你健康、長壽、天天充滿歡喜！！」

網易娛樂報導，照片中，林俊傑搭著父親肩膀，兩人對鏡頭燦笑，畫面溫馨。另一張照片中，林爸爸則開心地切著長壽蛋糕，林俊傑陪在爸爸身邊，兩人也是滿臉笑容。

網友也在留言區紛紛為林爸爸送上生日祝福，還調侃林俊傑為什麼要稱自己的爸爸為「林爸爸」，更是調皮喊對方為「公公」。

林俊傑本月8日在社交平台發布視頻，表示自己確診新冠。他表示：「疫情以來，身邊確診病例層出不窮。輪到我了。但願沒有對密接的人士帶來太多困擾……我目前安好，除了輕微喉嚨痛、發冷和頭痛，沒有其它嚴重不適。持續保持心情樂觀正向，希望能夠早日康復！」他也說，雖然無奈和沮喪難免，但想到還有很多為抗疫盡心盡力的人，一定要打起精神來，把身體養好。

而養病近一周後，林俊傑透過經紀公司表示檢測已呈陰性，經紀公司說：「JJ例行檢測已轉陰，體力逐漸恢復中，謝謝大家的關心與鼓勵。」不過，為了讓林俊傑好好養身，經紀公司讓他閉關靜養一陣子，暫時不會出席公開活動， 讓身體徹底休息、復元。

檢測 疫情 新冠肺炎

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