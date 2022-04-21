張紀中屢被傳戴綠帽「不會做親子鑑定」 求網友別攻擊嫩妻

張紀中（右）和小31歲杜星霖再婚，話題不斷。（取材自微博）

今年71歲的導演 張紀中，2017年與相差31歲的助理杜星霖結婚，結婚5年來已生下一對兒女；然而兩人的「父女戀」不受網友看好，甚至有人揣測張紀中被「戴綠帽」，女兒並非親生。最近張紀中發聲，懇求網友別再責怪妻子，並表示不會去做親子 鑑定。

網易娛樂報導，張紀中表示：「請求大家不要再責怪我妻子，這麼多年來她挺難的，她一個人要面臨網絡輿論的各種壓力，你們讓我去做親子鑑定，其實是在傷害我們一家人。」

導演張紀中（右）請求大眾不要再責怪妻子，並表明他不會去做親子鑑定。（視頻截圖）

張紀中與第三任妻子杜星霖結婚以來，不斷被網友看衰，近期有大批網友認為張紀中的小女兒越長越不像他，更造謠說張紀中因此把杭州兩套價值6億人民幣（約9354萬美元）的別墅房產轉移到大女兒名下，惹怒嫩妻。

面對越來越多的網友建議張紀中去做親子鑑定，杜星霖也連續幾天發視頻，怒斥黑粉，表示小孩是無辜，老公又不善言語，「任由你們花邊新聞捏造事實」。她也表示：「人心都是肉長的，已經被網暴這麼多年，再鐵石心腸的心，如何的不在乎，心靈也會受到傷害的。我和老公過得很幸福，我嫁給老張並不是因為錢，而是愛情。」

張紀中身兼導演、製作人，曾多次翻拍金庸小說「神雕俠侶」、「天龍八部」等，日前有媒體爆料，張紀中將為杜星霖量身打造作品，圓了她進演藝圈的夢想。

日前張紀中PO出影片，可見杜星霖身穿青色古裝，扮起金庸「越女劍」中的俠女阿青，揮起劍來頗有幾番架勢；而頭髮全白的張紀中也跟著武劍，網友看了十分訝異。

由於短片的精緻場面有如一部武俠劇的預告，服裝場景都下了重本，因此傳出張紀中將為嫩妻製作一部武俠劇，據悉將投資 10億人民幣。