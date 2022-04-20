什麼事都挺扛 任素汐：「親愛的小孩」是演過最苦的角色

秦昊（左起）、任素汐、聶遠在「親愛的小孩」裡互飆演技。（取材自新快報）

生活劇「親愛的小孩」目前正在央視電視劇頻道（CCTV-8）、愛奇藝熱播。秦昊、任素汐、聶遠等主演演技更沒話可說；新快報報導，演出女主角方一諾的任素汐接受採訪時坦言，這是自己演過最苦的角色。

「親愛的小孩」根據王小帥電影 「左右」改編，講述一對離異的父母為了挽救患白血病的女兒禾禾所歷經的糾葛和抉擇，當被醫生建議再生一個小孩用臍帶血救命時，已重組 家庭的他們該何去何從。

據報導，任素汐這次在「親愛的小孩」出演外柔內剛的老師方一諾、禾禾的媽媽；在任素汐看來，方一諾是自己入行以來飾演過的最苦的角色，「她遇到的事情，真是一般人都承受不住的。用她自己的台詞說就是『風雨之後還是風雨，老是風雨，真想看見個湖就一頭栽進去得了。』這也是當時我演這個人物的時候，真實想說的話。」

任素汐認為，方一諾這個角色的個性讓她吃盡了苦頭，「她的優點是堅忍，什麼事都挺扛得住的。她不太怕失敗，也比較果敢。同時這個人的缺點太明顯了，得理不饒人，就特想贏，特想在某些事情裡面佔據一個高地。」作為方一諾的扮演者，任素汐都忍不住隔空喊話方一諾，很多事情真的犯不上，「你說這個人得多辛苦，走了多少彎路。有時候，我演著演著她，也挺心疼她的。其實也不是有那麼多過不去的坎，她更多的是在跟自己較勁。我覺得吧，自己跟自己較勁也沒問題，但是苦也得自己擔著。她真應該早一天跟自己和解。」

值得一提的是，任素汐孕肚、孕妝引發女性觀眾的共鳴。對此，任素汐說，這些妝容太不容易，足足搞了5個多小時，然後掛著（孕肚）拍了14個小時，卸掉也用了一個多小時。報導指出，談及孕期那個真實得不行的布滿斑點的臉妝，任素汐透露：「那是化好斑點之後，用一層膠封住，然後再打上粉底。所以即便擦掉粉底，臉上的斑還是擦不掉的。」

「親愛的小孩」引發外界熱議的另一個焦點，便是方一諾和肖路（秦昊飾）的婚姻問題。談及這對「前夫婦」，任素汐說，方一諾是挺有母性的人，肖路有時候挺像個孩子。從普世的觀感上，大家覺得方一諾付出多一些。不過，任素汐不這麼看，她以為，其實肖路也不是沒在幹活，「肖路其實挺單純的，他真的想對方一諾好，真的想讓這個家更好一些，對於這些，方一諾也是能感受得到的。」

至於兩人為何最後鬧到不可收拾？在任素汐看來，主要是因為兩個人走著走著，交流也交流不上了，就自行地漸行漸遠，自然是離婚收場了，「這兩人勁沒使在一塊去。就像划船的兩個漿，得你划一下我划一下。沒配合船就沒方向，那肯定是走不下去了。」

回憶起那場情緒大起大落的離婚戲，任素汐直言，這場戲摔壞挺多道具，因為摔了就恢復不了，所以這場戲放在最後拍。更重要的是，很多戲都可以提前做準備，唯獨這種戲事前沒法準備，「不可複制，就那一條。兩個人那麼熟悉，深知道對方的弱點在哪裡，也知道說什麼話能傷到對方，所以都會選擇最傷人的話說出去，挺恐怖的。我們當演員的，也挺怵演這種戲的。」太入戲了，任素汐說，演完感覺挺沒勁的。

雖然戲裡兩段婚姻都不能說完滿，但是與「前夫」秦昊和「現任」聶遠兩位男演員的合作，任素汐是愉快的。對於秦昊，任素汐贊不絕口，「秦昊這個前輩，人家就是準，他下意識的那些表演抓手，那些褃節兒，一個都沒掉鍊子，人家就是會！」她更笑言，其實和秦昊的戲，基本都是吵架戲，「都不用怎麼演，就是我倆都特會吵。」

聶遠的敬業也讓任素汐忍不住豎起大拇指，「從業這麼多年，我都沒見過這麼認真用功的人！」任素汐爆料，聶遠的工作劇本，連翻帶寫，再加上貼上的備註的紙條兒，厚度驚人，「真是用功得特別可怕。人家前輩都這樣，你不掏心掏肺，都不合適。」