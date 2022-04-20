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趙麗穎、馮紹峰傳有望「復合」 推手竟是李冰冰

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎、馮紹峰離婚已近一年，傳出有望復合。（取材自微博）
趙麗穎、馮紹峰離婚已近一年，傳出有望復合。（取材自微博）

馮紹峰、趙麗穎去年4月官宣離婚，之後兩人各自打拚。但近期有媒體指出，有電影公司想籌拍新片，邀來馮紹峰、李冰冰演出，不過李冰冰婉拒後推薦公司合夥人趙麗穎，沒想到趙麗穎並不排斥。兩人有望「再續前緣」的消息傳出後，許多粉絲期待不已。

綜合媒體報導，李冰冰看完劇本後，認為這個角色不太適合自己，才向劇組推薦好友趙麗穎，並帶對方與製作方見面；據傳馮紹峰當時也在場，代表這對昔日情人依舊表現大方，並不避諱。不過先前有消息指出，馮紹峰曾要求復合、重新追求趙麗穎，卻被女方拒絕，認為兩人還是比較適合當朋友。

回顧當年，趙麗穎和馮紹峰在電視劇「知否？知否？應是綠肥紅瘦」中飾演夫妻，戲劇大紅，兩人組合吸引不少人關注，因此戲外結婚時更引發轟動。兩人在2018年結婚，隔年3月生下一子，沒想到去年4月突然宣布離婚，結束了3年的短暫婚姻；離婚聲明稿中強調「兩人因工作相識結緣走到一起，也因工作聚少離多，選擇重新回歸朋友關係，過去的日子裡，兩人真心相待，有過一段幸福美好的時光，這是雙方深思熟慮後做出的決定，未來會繼續承擔做父母的責任，共同撫養並陪伴孩子成長」。

趙麗穎 電影

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