李立群封城生活慘？影片遭剪接：只能喝自來水、喝飲料痛哭

李立群拍影片分享上海封城現況。（取材自微博）

上海因疫情 封控數周，許多藝人也受影響，其中老戲骨李立群就數次在直播中與粉絲談到封城 日常。不過，最近有網路自媒體文章聲稱，李立群在這期間生活淒慘，靠啃窩窩頭、喝自來水度日，收到鄰居送來的飲料後一度痛哭流涕；李立群得知後在抖音 發帖闢謠，表示相關視頻是「扭曲事實、斷章取義」，自己從未說過這些話。

觀察者網報導，上海封控期間，李立群經常在抖音分享居家日常。日前，李立群接連發布視頻表示，封控期間買東西不方便，經常與鄰居們互相分享；他並直言艱難時刻，中國人的民族性總是「油然而生」，大家樂觀抵抗，定能戰勝困難。

他還分享一段吃炸饅頭和炸午餐肉的視頻，透露午餐肉是居委會發的、饅頭是鄰居給的，「我就想，小時候饅頭不是經常會炸嗎？挺不錯，我今天把重心放在炸饅頭上，真的是好久不吃了。」兩段視頻在抖音引發熱議，點讚量近70萬。

然而幾天後，一些自媒體博主發文稱李立群抱怨居家生活，「飲用水喝完，已經喝自來水好幾天，鄰居送了一瓶飲料，把我激動得痛哭流淚，好久沒有喝到飲料味道。」

帖子所使用的的圖全部來自暴紅兩條視頻，內容卻大相徑庭：喝燒開自來水變「只能喝自來水」、炸饅頭變「窩窩頭」。

李立群被自媒體帶節奏。（取材觀察者網）

其中一名博主發的帖子有4000多條評論，部分人誤信謠言，也有人怒斥其造謠。

事後。李立群在抖音發布視頻闢謠，無奈表示，「有一些（視頻）就很奇怪，會扭曲事實、斷章取義，把我的幾個抖音剪接過以後變成他的意思，比方說什麽我封城期間，只喝自來水，有鄰居送來飲料喝得我痛哭流涕，這些話我都沒有說過呀，特此聲明一下。」