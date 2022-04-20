我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

余文樂女兒早產、出生就打6劑疫苗 妻子心疼哽咽

記者杜沛學／綜合報導
王棠云常在IG分享與余文樂（右）的家庭生活。（取材自Instagram）
王棠云常在IG分享與余文樂（右）的家庭生活。（取材自Instagram）

港星余文樂和台灣「皮帶千金」王棠云結婚五年，育有一子一女，女兒余初心2020年底誕生時是28周出生的早產兒，體重只有1000克，要住保溫箱，讓夫妻倆相當心疼。王棠云最近受早產兒基金會邀請，擔任今年的早產兒防護大使，拍攝衛教影片分享心路歷程，曝光已經在可愛學步的小女兒照片，回想起女兒剛出生時的狀況，仍忍不住哽咽。

王棠云以大使身分錄製「多一分準備！一起預防早產兒的RSV感染，降低重症風險！」的衛教影片，分享身為早產兒媽媽的心路歷程。她提到當時非常仰賴醫護團隊的建議與照護，有為小女兒及時施打6劑的RSV單株抗體，一再呼籲所有的早產兒父母要堅強，多多諮詢醫師做好萬全的防護。

早產兒防護大使王棠云(右)與台灣早產兒基金會董事長張瑞幸醫師。（圖：台灣早產兒基...
早產兒防護大使王棠云(右)與台灣早產兒基金會董事長張瑞幸醫師。（圖：台灣早產兒基金會提供）

憶及小女兒在保溫箱中插著呼吸器的模樣，到出院時，醫護團隊教她跟先生寶寶的居家急救法，都讓王棠云感到惶恐不安。但她也說，「幸好現在女兒非常健康，整天蹦蹦跳跳，古靈精怪皮得很，是家裡最受寵的小公主」。

王棠云提到，疫情緊張，大家對於病毒感染及預防都非常謹慎，RSV呼吸道融合病毒有點像新生兒的COVID-19，父母們應該要多一點認識就能多一分準備。她也鼓勵所有的早產兒父母，在醫護團隊的專業照護之下，每個提前來到世上的孩子都能夠健康長大，而且早產兒基金會也提供許多服務與資訊，幫助這些家庭做好準備。

疫情

上一則

澎恰恰深夜突然暴走 抓狂痛罵「不出人命不罷休」

下一則

克里斯漢斯沃「雷神4」 地底練回肌肉猛男

延伸閱讀

CDC研究：Omicron疫情期間 美住院兒童約90%未接種疫苗

CDC研究：Omicron疫情期間 美住院兒童約90%未接種疫苗
莫德納新型追加劑 對Omicron等變種病毒更具防護力

莫德納新型追加劑 對Omicron等變種病毒更具防護力
台採購輝瑞兒童新冠疫苗 陳時中：合約問題漸獲解決

台採購輝瑞兒童新冠疫苗 陳時中：合約問題漸獲解決
研究：沒打疫苗染Omicron 癒後仍難抵其他變異株

研究：沒打疫苗染Omicron 癒後仍難抵其他變異株

熱門新聞

Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

2022-04-15 02:30
尊龍（左）與陳沖因「末代皇帝」成為國際紅星。（取材自IMDb）

70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

2022-04-13 02:27
穎兒減重20多斤在「山河月明」飾演明成祖仁孝皇后，說自己有「揚眉吐氣」的感覺。（取材自新京報）

甄嬛傳出場就被賜死…「山河月明」演皇后 穎兒揚眉吐氣

2022-04-16 06:27
劉德華(右)的乾爹劉山本(左)3月病逝，多虧他出手幫忙，才得以順利辦後事。（取材自微博）

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

2022-04-17 10:55
Angelababy楊穎。(取材自微博)

Angelababy獨自出遊 素顏被捕獲拒與粉絲合照

2022-04-16 02:28
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘