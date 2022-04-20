余文樂女兒早產、出生就打6劑疫苗 妻子心疼哽咽

王棠云常在IG分享與余文樂（右）的家庭生活。（取材自Instagram）

港星余文樂和台灣「皮帶千金」王棠云結婚五年，育有一子一女，女兒余初心2020年底誕生時是28周出生的早產兒，體重只有1000克，要住保溫箱，讓夫妻倆相當心疼。王棠云最近受早產兒基金會邀請，擔任今年的早產兒防護大使，拍攝衛教影片分享心路歷程，曝光已經在可愛學步的小女兒照片，回想起女兒剛出生時的狀況，仍忍不住哽咽。

王棠云以大使身分錄製「多一分準備！一起預防早產兒的RSV感染，降低重症風險！」的衛教影片，分享身為早產兒媽媽的心路歷程。她提到當時非常仰賴醫護團隊的建議與照護，有為小女兒及時施打6劑的RSV單株抗體，一再呼籲所有的早產兒父母要堅強，多多諮詢醫師做好萬全的防護。

早產兒防護大使王棠云(右)與台灣早產兒基金會董事長張瑞幸醫師。（圖：台灣早產兒基金會提供）

憶及小女兒在保溫箱中插著呼吸器的模樣，到出院時，醫護團隊教她跟先生寶寶的居家急救法，都讓王棠云感到惶恐不安。但她也說，「幸好現在女兒非常健康，整天蹦蹦跳跳，古靈精怪皮得很，是家裡最受寵的小公主」。

王棠云提到，疫情 緊張，大家對於病毒感染及預防都非常謹慎，RSV呼吸道融合病毒有點像新生兒的COVID-19，父母們應該要多一點認識就能多一分準備。她也鼓勵所有的早產兒父母，在醫護團隊的專業照護之下，每個提前來到世上的孩子都能夠健康長大，而且早產兒基金會也提供許多服務與資訊，幫助這些家庭做好準備。