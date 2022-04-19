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港星「塗黑扮菲傭」惹歧視爭議 「姐姐」相關劇集下架

娛樂新聞組／綜合報導
香港女演員黃婉華塗黑自己飾演菲傭惹來爭議。（取材自推特）
香港女演員黃婉華塗黑自己飾演菲傭惹來爭議。（取材自推特）

香港TVB高分懸疑奇幻單元劇「金宵大廈」播出第二部，觀眾反響熱烈。但在單元故事「姐姐」播出後，有外媒關注並批評演員黃婉華在劇中「塗黑皮膚扮演菲律賓外傭」，使得有關該劇種族歧視的爭議迅速發酵。

觀察者網報導指出，TVB日前發聲明回應，強調沒有不尊重或歧視任何國籍之意。17日，TVB總經理曾志偉也澄清稱，演員扮相是劇情需要，不存在種族歧視。目前，有關劇集已從網站下架，據港媒稱，這是為了刪改內容，稍後會重新上架。

報導指出，「金宵大廈2」在今年4月4日在TVB翡翠台播出，「金宵大廈2」延續了第一部懸疑奇幻單元劇風格，但故事內容不再銜接上部，而是由前作男女主上演平行時空下的懸疑式戀愛。

但港媒報導指出，「金宵大廈2」近日播出單元故事「姐姐」後卻引發一場有關種族歧視的爭議。單元故事「姐姐」有2集，講述由女演員黃婉華飾演的菲傭Louisa與雇主黃子雄、樊亦敏之間的情感關係。在香港，比起「菲傭」這個稱呼，更多人傾向將其稱之為「姐姐」。

據港媒報導，為了演好角色，黃婉華在拍攝時特意利用化妝品將自己的面部、手腳膚色塗黑，並模仿菲律賓口音的英文及菲語演出。鑑於其無論造型、語氣還是口音都像極了「姐姐」，黃婉華的表現被許多人大加讚賞，粉絲大增。

然而，黃婉華的這一扮相卻被外媒關注及批評。13日，法新社港澳台分社主任杰羅姆·泰勒（Jerome Taylor）轉發了一條質疑該劇處理香港少數族裔問題方式的推特，之後這一話題便迅速發酵。

當天，TVB隨即發聲明回應此事。TVB指出，戲中由女演員黃婉華飾演家庭傭工Louisa，她以專業和精湛的演技，成功刻畫出這個角色。隨後，TVB強調稱，「絕無意在任何節目中表達不尊重或歧視任何國籍，並向任何可能受此事影響之人士表達歉意。」

然而，爭議並未停歇。14日，菲律賓駐港總領事拉里·特哈達（Raly Tejada）批評TVB利用塗「棕色臉（brown face）」的方式扮演外傭，是強化負面的刻板印象，並炮轟該劇「極度無知、欠缺敏感度、令人作嘔」。

報導指出，在種種爭議下，據港媒報導，「金宵大廈2」單元故事「姐姐」的兩集內容已從myTV SUPER下架，據悉是先刪改內容，稍後會重新上架。而截至18日「姐姐」兩集劇集仍未重新上線。

在港媒過去的採訪中，黃婉華曾稱自己為了這部戲，苦學菲律賓語，在「腔調」上下過苦工，並向自己的菲籍工人求教。她又笑稱指自己「本身皮膚黝黑，被誤以為姐姐已經習以為常」，此次飾演外傭完全是「完美結合」。對於此次爭議，黃婉華尚未有回應。

值得一提的是，TVB總經理曾志偉17日出席活動時也被問及「金宵大廈2」的爭議。曾志偉認為一切都是誤會，並表示不存在種族歧視。據港媒報導，曾志偉澄清稱，黃婉華的這一角色在劇中有膚色「由黑變白」的劇情，強調一切全是劇情需要。「你不能夠找一個菲律賓人（演），然後再把她塗白，所以只能找個藝人塗黑先，後來再變回白。」

曾志偉還舉例稱，就像拍電影要拍外星人，劇組不可能找外星人來拍，只能演員扮外星人，「那我們找人扮外星人又是歧視嗎？所以這個是劇情需要。」

種族歧視 香港 電影

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