虞書欣送食物箱暖哭粉絲 陳浩民妻「一舉動」也獲讚

虞書欣排除萬難，設法為上海粉絲送物資。（取材自微博）

上海封城 管控嚴格，導致物資匱乏、食物短缺等亂象發生，25歲中國女星虞書欣給上海粉絲送物資，由於目前管制嚴格、運費相當昂貴，她仍不計成本將物資送到粉絲手上，暖心行為讓網友好羨慕。

據了解，虞書欣與工作室透過問卷，統計篩選了52名因疫情 原因無物資保障的上海粉絲，挑了新鮮的蔬菜、豬肉、牛奶 等配送。據上海網友透露，現在上海送單運費非常貴，最低也要5000人民幣（約785美元），所以上海目前都是社區團購物資，這樣算一算虞書欣應該花了非常多錢。

收到的粉絲表示「收到物資的時候我真的大哭」、「我從來也沒想過喜歡的一個偶像，能像朋友一樣的關心著我的生活，並用盡全力的幫助我。」

虞書欣的粉絲曬出物資箱。（取材自微博）

此外，舉家遷居上海的港星陳浩民近日也拍片分享疫情下封控生活。他的太太蔣麗莎日前也開直播透露自己在上海社區裡當團長，幫業主們團購物資，並免費發放給民眾。

香港01報導，微博網民轉載蔣麗莎的直播圖片，只見她素顏現身某小區門口，對著鏡頭說：「我現在手上拿的這些牛奶、大米，各種嬰兒需要的東西，等下全部送到有需要的人手裡，上海的小夥伴們，如果還沒有吃的東西，趕緊聯繫我，我會想辦法送到你那裡。」

據報導，蔣麗莎是組織了義工們為浦東籌集並捐贈物資，希望略盡綿力幫助到被困在家裡生活中有困難的人。蔣麗莎與義工籌集的物資有大米、麵粉、雞蛋、牛奶、水果、食用油，還有礦泉水、即食麵、自助火鍋一些方便食用的速食食品，甚至還有奶粉、紙尿褲、衛生紙等用品，用品籌備得非常周全。