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「石榴姐」苑瓊丹PO上海抗疫生活 因「1個甜甜圈」被罵翻

娛樂新聞組／綜合報導
苑瓊丹拍片分享上海封城的隔離生活。（視頻截圖）
苑瓊丹拍片分享上海封城的隔離生活。（視頻截圖）

上海因疫情嚴峻仍然封城，移居上海的港星苑瓊丹近日拍視頻透露，為了節省食物，她將一個甜甜圈分幾餐來吃，影片發布後卻引發網友砲轟「誇大了」。

香港01報導，57歲港星苑瓊丹過去在周星馳電影「唐伯虎點秋香」中以「石榴姐」一角走紅，苑瓊丹最近在抖音的短視頻中拍片分享抗疫日常，她表示之前在上海生活還能打扮得漂漂亮亮，不戴口罩就可以逛街，如今生活完全變了。視頻中，苑瓊丹正在吃一個甜甜圈，本想一口吃下去，但她突然停下，拿出一把剪刀，僅剪了一小塊下來，看來是要將一個小小甜甜圈分幾餐吃。喝水時，她小心翼翼地倒了一小杯，還配上不少笑聲。

不過影片發布後，網友看法兩極，有部分網友認為「石榴姐」是在隔離期間「苦中作樂」，非常幽默搞笑。但也有不少人批評苑瓊丹誤導不少網友，指她讓其他人以為上海糧食很不充足，網友留言寫道，「不要誇大了，你們是公眾人物，更要注意」、「注意影響，你是公眾人物，不要錯誤引導」。

也有網友稱讚苑瓊丹省吃儉用，並指這個短片並不誇張，是時下上海人的真實生活寫照。

疫情 口罩 封城

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