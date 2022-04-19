從偶像歌手到獨立音樂人 滿江：做個開心快樂的中年人

滿江隱退6年首次挑戰音樂劇。（取材自中國青年報）

從1998年出道時陽光帥氣的偶像歌手，到2016年休整六年蓄歸鬚來的獨立音樂人，在滿江身上融入了兩段截然不同的音樂人生。

北京 青年報報導，2010年開始，滿江遠離塵囂，伏蟄六年。雖然離開舞台，但他卻從未放棄音樂，並樂此不疲地做了很多新的嘗試。也正是由於六年的沉澱和積累，讓他2016年站在「中國好歌曲」的舞台上唱著「歸來」重返大眾視野時，以平靜而淡定的力量獲得公眾認可。

滿江的最新作品是日本四季劇團音樂劇「天生一對」中文版，在這部即將於6月初與觀眾見面的音樂劇中，滿江首次挑戰音樂劇，飾演「父親」一角。近日專訪時，滿江道出了自己多年來對音樂的思考和人生沉浮的感悟。

大約十餘年前，滿江與開心麻花合作過一次演出，在海淀劇院一口氣演了30場，算是他舞台劇 的首次嘗試。而出演音樂劇，對於滿江來說尚屬首次。

據報導，為了能演好「天生一對」，滿江很早就開始準備，不僅看了「天生一對」的各種資料，還看了很多好萊塢家庭劇，以及「101斑點狗」等喜劇作品，以尋找人物的狀態。在他看來，音樂劇是一個新領域，需要學習的東西還很多。

報導指出，很多演員都認為演舞台劇特別難，尤其是音樂劇；滿江說，對他而言，每一步都挺難的，一是要放下自己以前獨唱的方式，融入到角色中，「去表現一個跟我性格很不同的人」；這兩天，導演 劉天池老師說大家「逐漸能成人形」，這話聽起來是開玩笑，但其實挺一針見血的。

滿江給人的感覺是很儒雅，駕馭起喜劇是「天生一對」否需要打破性格上的壁壘？他說，有些東西還得需要自己邊練習邊扔掉，要讓舉手投足符合這個人物，這需要排練，需要導演不斷糾正。

據報導，出道便簽約索尼音樂，多年前因一首「裙角飛揚」讓觀眾熟知，滿江曾是活躍在華語樂壇上的中堅力量。而從2010年開始，滿江卻出人意料地選擇「隱退」，過起「鄉間」生活。在音樂之外，他學習太極、書法、油畫，用另一種方式體驗著人生。

談到為什麼在2010年前後會想到隱退？滿江說：「音樂成為我的職業，無限次地重複去做，這在當年讓我覺得已經到了無法忍受的階段，最初對音樂的那種特別感性的熱愛逐漸喪失，我想留住一些美好的東西，於是想去轉換平台，去嘗試一些人生不同的可能性。」

6年的時間足夠讓觀眾淡忘，有沒有害怕過？報導指出，滿江說，「那6年其實是我真正放下的過程，收穫真的挺大的」，6年積攢了從2016年開始到現在的3張專輯，還有對音樂創作的動力都是來自於那6年的積累。

上世紀九十年代末出道的歌手如今留在舞台上的已經不多了，滿江是其中最有代表性的一位。

近年來，滿江不斷嘗試新的挑戰，無論是在綜藝「中國好歌曲」「追光吧哥哥」，還是在電視劇「假日暖洋洋2」中又出演又獻唱片尾曲、插曲等。如今的他，除了演唱，還擔任作詞、作曲、編曲，甚至親自擔任製作人，工作忙碌卻很有成就感。滿江說，「在不斷的創造中不斷有新的人生體驗，這是我願意堅持做音樂的原因，因為音樂記錄著在那個時代，我還曾經那樣思考過。這是這個職業挺不一樣的收穫。」

滿江說，任何一個時代都不太好施加個人的觀點，因為時代的成因特別的複雜，「我們只能去適應它。如果有不適，我們也不一定非要去表達，選擇不為它而改變也是表達的一種。現在的我，有些事情還是無法去做，這表明我確實是一個中年人，人是有自己的時代印記的。我在音樂當中不斷想要去突破，想跟年輕人拉近距離，然後發現其實那隻是我的一廂情願，所以我還是做一個開心快樂的中年人。」