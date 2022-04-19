黎姿陷上海封城 親曝1家5口「隔離破30天」近況

黎姿分享的影片可見孩子們幫忙洗碗做家事，還有黎姿看書、下廚等畫面。（取材自微博）

香港 女神黎姿淡出演藝圈多年，早前一度傳出她將參加綜藝節目「乘風破浪的姐姐」第三季，但今日網曝的第一場公演名單中仍未見她的名字，不過她其實3月中旬就飛赴上海，卻不巧碰到上海封城 ，隔離期間不時分享近況，最近更透過短片曝光封城生活，女兒們也入鏡。

黎姿發文感謝大家的關心，她表示目前生活一切OK，有足夠的食物和物資，並透露30多天的隔離生活，最珍貴的是多了一家人相處的時間。

原來黎姿並非隻身一人，而是一家五口飛抵上海，她表示對小朋友要一直留在室內而無法外出活動是很難受的，不過孩子們都很乖，「趁這機會我們從早到晚一起玩、聊天、做飯、做家務，挺開心的…三小豬都很乖很懂事，我能做的就是讓女兒用正面的態度來面對並且互幫互助，也訓練她們學會獨立，要懂如何照料自己；也鍛鍊她們的耐性，不失為心靈上的一種修為。」

在黎姿分享的影片中，可見孩子們幫忙洗碗做家事，還有黎姿看書、下廚等畫面，她還問道：「有我的畫面和照片是3小豬幫忙掌鏡拍攝的，效果我很滿意啊。大家覺得拍得好不好呢？」

而有網友看到黎姿分享現況，表示多了和家人在一起的時間很好，仍盼疫情 快點結束。而有網友則勸黎姿「快回HK」，便有人問道「香港疫情比上海好？」，進而延伸討論倒底是封城清零還是共存的政策對人民較好。