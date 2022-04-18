羅志祥上海捐物資 醫護喊「台灣歌手發牛奶」 網酸：想洗白？

有網友日前在微博曬出一段醫護人員分發羅志祥捐贈物資的影片。（取材自微博）

上海因疫情封城，不少民眾都因面臨物資缺乏的狀況，台灣藝人「小豬」羅志祥 也捐贈大批物資到上海，由醫護人員拿大聲公到社區分發，並拿著大聲公吶喊「這是台灣歌手羅志祥送的」，掀起網友討論。

ETtoday報導，中國網友曝光一段防疫 志工分送物資的影片，只見影片中的志工站在掛著「羅志祥助力上海抗疫」的大貨車旁邊，手拿大聲公吶喊「居民下來拿牛奶 啦！這是台灣歌手羅志祥分發給我們的牛奶」；貨車車身上還綁有寫著「羅志祥助力上海抗疫」的紅布條，一旁則擺了成堆的紙箱，粗估捐了破百箱物資，愛心不手軟。

羅志祥先前和網紅周揚青「毀滅式分手」，形象全毀的他最近在台灣嘗試復出。有部分網友認為「扯著嗓門喊，做廣告想洗白不叫捐助」、「捐再多也洗不白」。不過多數人則表示支持「說實話，人家私德可能有點問題，但在大是大非問題上，好像還是挺不錯的」、「一碼歸一碼，這件事要說謝謝」。

不過，相對羅志祥的高調，也有明星是默默行善。有志工發文表示中國女星虞書欣低調捐助物資給小區獨居老人，不僅沒有署名，大多數都是肉、蛋、菜。

另一位中國女演員袁冰妍也向上海捐贈10套升級版防疫包給一線防疫工作者和志願者，每套防疫包內含抗原檢測試劑、醫用一次性防護服、隔離鞋套、隔離面罩各100份；還有200個N95防護口罩、1000只手套。