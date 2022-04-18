彭于晏上海封城太無聊 私訊粉絲對話曝光 女網友：錯覺像同居

彭于晏傳對粉絲的私訊來者不拒，除了幫挑衣服，還幫忙挑口紅顏色。（取材自微博）

中國疫情 嚴峻，上海3月28日開始封城 ，民生物資供應大亂，面臨斷糧危機。人在上海的彭于晏先前常分享好廚藝，不過封城的日子太無聊，近日傳出親民的他對於粉絲們的私訊來者不拒，除了幫挑衣服，還幫忙挑口紅顏色。粉絲直呼他是最暖的男藝人，更被封為「男彭友」。

近來小紅書 上出現許多粉絲被彭于晏「翻牌」的證據，根據網友曬出截圖，彭于晏會回應網友限動Tag，例如有人說「今天是我的生日」，他便回「HBD」。

除了在留言處獲得彭于晏的「愛心」外，更有粉絲大膽私訊彭于晏，要他幫忙挑衣服、挑口紅顏色，網友還幫彭于晏挑出來的口紅顏色取名為「彭于晏色」。有趣的是，還有粉絲請彭于晏幫忙挑美甲顏色，彭于晏則回覆「just cut them」，讓許多網友笑翻。

彭于晏幫網友選口紅顏色。（取材自微博）

彭于晏回應粉絲私訊。（取材自微博）

有人拍網美照希望彭于晏按讚，不過他反而關注對方更新的火鍋照「又是火鍋？」其中有網友私訊「現在全網都說您是最暖的男藝人，不僅會讀每一則消息還會給予點讚」。他以英語回「我不是（暖男）我只是無聊」，並說自己在上海的家。

「彭于晏ins」因此登上微博熱搜，網友看到彭于晏回應說「好有趣救命，我也要去私信」、「彭于晏在ins上的回覆絕了」、「每天看彭于晏的ins都快有一種和他同居很久的錯覺了」。