楊千嬅唱白居易詩詞 憶讀書時也曾是「文青」

楊千嬅自爆曾讀過中國文學。(取材自微博)

香港 樂壇天后楊千嬅近年長駐內地發展，不時上綜藝節目大展歌喉，甚受歡迎，被讚是行走中的CD，而且楊千嬅形象百變，近日她上央視節目「經典詠流傳」，唱了一首白居易的「大林寺桃花」，並自爆讀過中國文學，現時的演藝生活和工作路上也因為白居易的正面態度而找到支撐點。

香港01報導，央視節目「經典詠流傳」，邀請到一班樂壇實力派歌手，演出古代詩人詞人的作品，近日楊千嬅上節目演唱一首唐代詩人白居易的「大林寺桃花」，她的歌聲深深感動網民，主持人還大讚楊千嬅歌聲千變萬化。

楊千嬅表示，「當時的文學家，他們自己背後也有故事，可能他當時的那個背景當中，也是有一些自己低落的時候，但是他會用他們那種對生活的感受做一個作品，其實到現在我們的生活當中，雖然就是出生的背景不一樣，但是共情點還是很多，那是古今共情的一個非常好的一個連接吧。」

楊千嬅還說，「白居易的這首詩，我讀中學的時候，我不曉得為什麼當時自己有那個勇氣，去修讀中國文學，因為你要有非常驚人的記憶力才可以，但是你懂它們意思的時候，你就明白白居易其實是一個非常感性的人，可能現在我過了不同的人生階段，你再翻看他的作品，你會更明白當時他的心情，『大林寺桃花』其實就是講關於他失落的時候，他的一種正面的心態，所以在作品當中我會引發到，我自己在演藝生活上面，或者是工作路上的一些支撐點。」