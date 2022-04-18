假夫妻真伴侶 郭京飛、譚卓變身「史上最窘迫間諜」

郭京飛、譚卓扮演一對間諜夫婦。(取材自微博)

由郭京飛、譚卓、顏丙燕、寧理領銜主演的現代諜戰劇「對手」日前開播。該劇講述由郭京飛飾演的出租車 司機李唐與譚卓飾演的中學教師丁美兮，是一對以夫妻身分作掩護，長期潛伏在廈州的境外間諜 。在一次看似普通的失踪案調查中，廈州市國家安全局優秀偵查員段迎九嗅出了不一樣的味道，於是將間諜逐一揪出並繩之以法。

新民晚報報導，劇中，郭京飛飾演的李唐企圖到廈州綁架導彈專家，失手後奉命與丁美兮以夫妻身分長期在廈州潛伏。化身成出租車司機的他每天在不屬於自己的城市焦慮地探尋著。而譚卓飾演的丁美兮，在講台上為學生傳業授道，生活中卻十分世俗，眼睛裡彷彿長著兩副小算盤。

他們像普通人到中年的夫妻一樣，整日為柴米油鹽忙得焦頭爛額，被網友稱為「史上最窘迫間諜夫婦」。經過十幾年的潛伏與等待，比起做間諜成就「大事」，二人更希望拿到高額「退休金 」後抽身脫離安穩度日。經過多年相濡以沫的生活，李唐和丁美兮恐怕早已不只是為了完成任務的「假夫妻」，而逐漸成為可以為對方付出生命的「真伴侶」。

報導說，郭京飛與譚卓精準演繹出了小人物真實的人性與赤裸裸的慾望，兩人身不由己的煎熬、掙扎牽動人心，使「對手」在諜戰劇之外，還多了一分濃濃的生活劇氣息。