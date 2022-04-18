假夫妻真伴侶 郭京飛、譚卓變身「史上最窘迫間諜」
由郭京飛、譚卓、顏丙燕、寧理領銜主演的現代諜戰劇「對手」日前開播。該劇講述由郭京飛飾演的出租車司機李唐與譚卓飾演的中學教師丁美兮，是一對以夫妻身分作掩護，長期潛伏在廈州的境外間諜。在一次看似普通的失踪案調查中，廈州市國家安全局優秀偵查員段迎九嗅出了不一樣的味道，於是將間諜逐一揪出並繩之以法。
新民晚報報導，劇中，郭京飛飾演的李唐企圖到廈州綁架導彈專家，失手後奉命與丁美兮以夫妻身分長期在廈州潛伏。化身成出租車司機的他每天在不屬於自己的城市焦慮地探尋著。而譚卓飾演的丁美兮，在講台上為學生傳業授道，生活中卻十分世俗，眼睛裡彷彿長著兩副小算盤。
他們像普通人到中年的夫妻一樣，整日為柴米油鹽忙得焦頭爛額，被網友稱為「史上最窘迫間諜夫婦」。經過十幾年的潛伏與等待，比起做間諜成就「大事」，二人更希望拿到高額「退休金」後抽身脫離安穩度日。經過多年相濡以沫的生活，李唐和丁美兮恐怕早已不只是為了完成任務的「假夫妻」，而逐漸成為可以為對方付出生命的「真伴侶」。
報導說，郭京飛與譚卓精準演繹出了小人物真實的人性與赤裸裸的慾望，兩人身不由己的煎熬、掙扎牽動人心，使「對手」在諜戰劇之外，還多了一分濃濃的生活劇氣息。
上一則
FB留言