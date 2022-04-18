我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新車太貴 二手省油小車搶翻天 2至8年車齡均價1.2萬元

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

假夫妻真伴侶 郭京飛、譚卓變身「史上最窘迫間諜」

娛樂新聞組／綜合報導
郭京飛、譚卓扮演一對間諜夫婦。(取材自微博)
郭京飛、譚卓扮演一對間諜夫婦。(取材自微博)

由郭京飛、譚卓、顏丙燕、寧理領銜主演的現代諜戰劇「對手」日前開播。該劇講述由郭京飛飾演的出租車司機李唐與譚卓飾演的中學教師丁美兮，是一對以夫妻身分作掩護，長期潛伏在廈州的境外間諜。在一次看似普通的失踪案調查中，廈州市國家安全局優秀偵查員段迎九嗅出了不一樣的味道，於是將間諜逐一揪出並繩之以法。

新民晚報報導，劇中，郭京飛飾演的李唐企圖到廈州綁架導彈專家，失手後奉命與丁美兮以夫妻身分長期在廈州潛伏。化身成出租車司機的他每天在不屬於自己的城市焦慮地探尋著。而譚卓飾演的丁美兮，在講台上為學生傳業授道，生活中卻十分世俗，眼睛裡彷彿長著兩副小算盤。

他們像普通人到中年的夫妻一樣，整日為柴米油鹽忙得焦頭爛額，被網友稱為「史上最窘迫間諜夫婦」。經過十幾年的潛伏與等待，比起做間諜成就「大事」，二人更希望拿到高額「退休金」後抽身脫離安穩度日。經過多年相濡以沫的生活，李唐和丁美兮恐怕早已不只是為了完成任務的「假夫妻」，而逐漸成為可以為對方付出生命的「真伴侶」。

報導說，郭京飛與譚卓精準演繹出了小人物真實的人性與赤裸裸的慾望，兩人身不由己的煎熬、掙扎牽動人心，使「對手」在諜戰劇之外，還多了一分濃濃的生活劇氣息。

間諜 租車 退休金

上一則

伊能靜發文談老公秦昊演技：演員不是來討喜的…

延伸閱讀

美國防情報局：中研發多款導彈 可打擊美衛星阻斷通信

美國防情報局：中研發多款導彈 可打擊美衛星阻斷通信
譚卓難得拍喜劇 自稱：為了放鬆一下…

譚卓難得拍喜劇 自稱：為了放鬆一下…
與安全部門不期而遇

與安全部門不期而遇
美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏

美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏

熱門新聞

Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

2022-04-15 02:30
尊龍（左）與陳沖因「末代皇帝」成為國際紅星。（取材自IMDb）

70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

2022-04-13 02:27
穎兒減重20多斤在「山河月明」飾演明成祖仁孝皇后，說自己有「揚眉吐氣」的感覺。（取材自新京報）

甄嬛傳出場就被賜死…「山河月明」演皇后 穎兒揚眉吐氣

2022-04-16 06:27
劉德華(右)的乾爹劉山本(左)3月病逝，多虧他出手幫忙，才得以順利辦後事。（取材自微博）

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

2022-04-17 10:55
「且試天下」男主角楊洋的扮相俊俏，女主趙露思（左）的造型被網友吐槽有丫鬟氣息。（視頻截圖）

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

2022-04-09 08:57
彭于晏在上海居家防疫。圖／摘自IG

上海封城面臨斷糧危機 彭于晏住378萬美元豪宅曝食材

2022-04-11 12:59

超人氣

更多 >
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出
日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？