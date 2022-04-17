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呈現生活真實面 「親愛的小孩」火了

娛樂新聞組／綜合報導
「親愛的小孩」是一部很具「真實感」的電視劇。（取材自微博）
「親愛的小孩」是一部很具「真實感」的電視劇。（取材自微博）

現實主義題材電視劇「親愛的小孩」近日火了。劇中，由秦昊飾演的肖路和任素汐飾演的方一諾是一對感情不錯的夫妻，孩子的出生，讓兩人的關係分崩離析，後各自建立家庭，最後又因一場救女風波陷入人性的拷問和艱難抉擇。

封面新聞報導，從目前已播出的情況來看，這是一部很具「真實感」的電視劇，沒有落入「懸浮」的窠臼，勇於打破濾鏡，討論生育、婚姻的真實。秦昊、任素汐等主演的演技也讓角色成功立住。「親愛的小孩」露出的裂痕，呈現你我身邊普通人物的生活遭遇，期待的是引起觀眾的自我思辨。

鏡子中清晰地顯現出一個女人疲憊的模樣，女人用手反覆摩挲著眼旁的斑紋。下一秒，鏡頭拉開，一個碩大的肚子與她瘦弱的身體對比明顯，形成視覺衝擊。「親愛的小孩」以這樣的一幕開場，加上略顯灰暗的色調，真實又略帶壓抑是不少人觀劇時的感受。

「親愛的小孩」通過方一諾這個角色，為觀眾全景展現出一個新手媽媽的希望、緊張、警覺與無助。生下孩子擔心月嫂照顧不好孩子，育兒時又要面對半夜經常踢不醒的老公，婆媳矛盾、產後如何恢復親密生活，每一步都是考驗。

該劇對細節的堅持，秦昊、任素汐等主演的詮釋，讓觀眾在看這部劇的時候情緒很容易緊張。孩子整夜哭鬧、夫妻吵架、每次孩子生病時的兵荒馬亂，似乎難見陽光。該劇集中大量的衝突和矛盾，是在刻意製造焦慮嗎？處於不同階段的人可能有不同的答案。有人說這是生活真實，有人說是販賣焦慮，不管如何，能給觀眾帶來思考，就是一件好事。

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