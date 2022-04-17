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賈乃亮直播說錯話 被肯德基求償2億人民幣

娛樂新聞組／綜合報導
賈乃亮因一時失言惹上麻煩。（取材自微博）
賈乃亮因一時失言惹上麻煩。（取材自微博）

從演員轉型網路主播的賈乃亮，加入直播帶貨陣營後，可說一帆風順，但他近日卻不幸翻車。據悉，他日前在線上推銷一款氣炸鍋時，把知名品牌肯德基拉下水，沒想到對方知道後，揚言提告，並求償2億（人民幣，下同，約3130萬美元）。

綜合媒體報導，賈乃亮日前帶貨一款氣炸鍋，他在介紹產品時，努力向觀眾們表述基本原理。「氣炸鍋便是用氣體『炸』而不是用油炸的鍋。」

為了更好地展現空氣炸鍋有多節油，他舉知名品牌肯德基來比照，說由於肯德基是油炸食材，油肯定會多次重複使用，不健康。

可是自己強烈推薦的氣炸鍋是不用油的，無需考慮不健康的問題。不巧的是這句話被肯德基官方知道了，並因企業形象受損向賈乃亮索賠2億。

賈乃亮這才回過神來，趕忙向肯德基官方致歉，稱自身由於介紹氣炸鍋而說出的口誤。他的確做的不對，期待能得到肯德基的諒解。

據報導，賈乃亮隔日中午開啟直播，當著直播間十幾萬粉絲面正式向肯德基道歉。

但圍觀群眾卻不樂意了，不少網友表示賈乃亮一點也沒有說錯，肯德基的食物本來就是垃圾食品，重油重鹽重糖，對身體特別不好，尤其是小孩子吃了更是影響健康。

他們評論表示：「難道肯德基的油炸一次東西就扔掉？賈乃亮說得也沒錯啊。」還有不少網友覺得賈乃亮只是一句無心之語，根本沒有造成什麼不好的影響，肯德基憑什麼認定賈乃亮給他們品牌造成兩個億的損失？根本沒有證據。

賈乃亮近兩年轉型網路主播，直播帶貨累積不少粉絲。（取材自微博）
賈乃亮近兩年轉型網路主播，直播帶貨累積不少粉絲。（取材自微博）

肯德基

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