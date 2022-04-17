劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華(右)的乾爹劉山本(左)3月病逝，多虧他出手幫忙，才得以順利辦後事。（取材自微博）

現年52歲的香港 歌手劉雅麗父親劉山本3月因染疫病逝，本月初劉雅麗和家人為人稱「本叔」的父親辦喪禮，劉雅麗與母親包曉華更在喪禮點名感謝父親乾兒子劉德華幫忙。不料本叔家族四房中大房女婿方錦培近日爆料劉德華的好心被利用了，更傳出劉德華給的白包全被三房的劉雅麗母女私吞。

綜合媒體報導，包曉華和劉雅麗都是演藝圈女星，因此和不少大咖都頗有交情，今年3月劉山本感染新冠肺炎病逝，享耆壽95歲。然而，香港棺木供不應求，劉雅麗一度遍尋不到父親棺材，所幸劉德華透過關係挺身相助，才順利完成後事。

雖然劉德華出面幫忙處理劉山本後事，但方錦培卻表示，本叔兩年來逾200多萬（港幣，下同，約25.5萬美元）的醫藥費及殮葬費，皆由他支付，劉雅麗卻在媒體面前作秀「感激劉德華」，讓他感到很不舒服。由於劉本山的塔位費用還湊不夠，他私訊包曉華，詢問關於劉德華的白包，沒想到對方竟稱是「生活費」還將他封鎖。

他續指包曉華母女除了在劉山本早年入院時，曾向友人借款港幣2萬元（約新台幣7.5萬元）做醫療費 以外，就再也沒有幫忙負擔過任何開銷，他也提到對方曾承諾交出收到的白包作為喪葬費，但最後只交出3萬5000元。

方錦培指出，劉山本生病期間，全由四房照護，包曉華非但沒幫忙，連最後一面都不見；在劉山本過世後，她也不願領遺體、捧遺照、跟靈車；甚至被四房問到認不認領丈夫的骨灰？她還脫口：「你要知道雅麗不是本叔的親女兒。」

對此，劉雅麗回應：「其實華仔只是給了少少的白包錢，又因為疫情 跟父親過世，華仔才想幫忙我媽咪」，並解釋劉德華只是借錢給她，之後會把錢還給劉德華。