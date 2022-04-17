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上海封城快斷糧 黃曉明9噸食物「優先送老人」

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明低調行善，捐出9噸食物「優先送老人」。（取材自微博）
黃曉明低調行善，捐出9噸食物「優先送老人」。（取材自微博）

上海封城疫情嚴峻，因為管控嚴格，導致物資匱乏、食物短缺等亂象發生，中國藝人黃曉明連日來捐贈大量物資進入災區，總計有9噸食物，粗估有超過1000戶因此受惠，還有人透露他其實已經默默行善一個月，卻不願聲張。

綜合媒體報導，黃曉明成立的明天愛心基金會微博近日發文PO出馳援上海物資的照片，包含蔬菜、雞蛋、食用油、麵條、麵包等等，超過9噸的食物已經都在裝車，預計晚間會抵達一處約有547戶人家的老舊小區，優先將食用物資分發給沒有能力網購的老年人。

之後黃曉明在微博貼出義工分派物資的照片及短片，他留言感謝各支援及幫忙：「謝謝你們和最可愛的大白們，黄曉明明天愛心基金太好了，感謝你们切實的把曉明哥的物資送到老人手裡。」

貼文曝光後，瞬間引起許多網友討論，不少人留言狂讚「黃曉明有能力將物資送進社區，不像其他許多物資進不了小區，只能爛在外面」、「他的基金會天天都在做善事」、「一個有大愛的藝人」、「不是捐了就算了，而是送達到每家每戶，不是隨機送，而是優先送給老人。真是十分用心」。

有網友爆料，其實自3月17日中國各城市疫情再起的時候，黃曉明就已經幫助吉林、青島、上海、成都多個城市，4月4日上海封城後，他第一時間捐贈10萬個醫用口罩以及一輛靜電噴霧電動消毒車，接下來陸續還有防疫包、快篩試劑等等醫用物資。

黃曉明低調行善，捐出9噸食物「優先送老人」。（取材自微博）
黃曉明低調行善，捐出9噸食物「優先送老人」。（取材自微博）

黃曉明 疫情 封城

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