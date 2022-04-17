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鮑起靜減齡演母親 大嘆：裝小比扮老還難…

記者蘇詠智／專訪
鮑起靜在「一家之主」扮演忙於照料家人的美術老師。(圖：双喜提供)
鮑起靜在「一家之主」扮演忙於照料家人的美術老師。(圖：双喜提供)

香港資深影后鮑起靜在疫情之前赴台拍攝的電影「一家之主」，即將上映，她扮演為家人任勞任怨的美術老師，是真正撐起全家的支柱，她卻笑言真實人生中，經濟大權由丈夫方平掌握，自己真沒有片中角色厲害。

鮑起靜與方平在香港演藝圈向來被視為模範夫妻，兩人曾在42年前主演電影「白髮魔女傳」，是歷來各版本中唯一戲裡情緣延續到戲外的代表，女兒方之樺定居英國，原本鮑起靜每半年會過去一趟，探望女兒和外孫，因為疫情，已經兩年多沒親自面對面。

她兩年前最後一次到英國，見到當地的「佛系防疫」，還曾忍不住開罵，現在也已經接受，笑道：「他們那邊上班、上課都正常，我孫子去上學，也沒有強迫都要戴口罩，還是有很多人不戴就不戴。」儘管平時都會視訊聊天，畢竟不比真的見到面，她希望年底能有機會再去一趟英國，一解兩年多沒碰面的思念。

這兩年多的疫情期間，鮑起靜除了偶爾離開香港拍戲，也沒有機會出國旅遊，且到外地工作也都要隔離，雖然在隔離時也還是有排遣時間的方法，像是讀劇本、在房間裡動一動之類，她還是覺得如無必要，不想再被隔離，也期待疫情早日結束，可以跟友人們相約去大家最喜歡的泰國旅遊。

很年輕時鮑起靜就開始超齡演母親的角色，「一家之主」中的女主角仍然是個母親，卻比她真實年齡小了十多歲，她自我解嘲：「想不到要裝小比扮老還難，感謝我們的化妝和造型把我弄得那麼漂亮。」

劇中的角色為了買棟可以讓全家人都住得舒服的房子而傷透腦筋、還被騙錢，戲外鮑起靜笑言自己絕對不能管家裡的經濟，因此都是老公方平在處理，雖然她還是有存點私房錢的空間。她也有些後悔沒有多買棟房子，認為香港地狹人稠稍嫌擁擠，台灣的生活環境舒服些。片中她有回到郊區老家爬上爬下的鏡頭，拍攝時鮑起靜68歲，卻沒有感到太吃力，其實她過去沒有運動的習慣，幾年前碰到周潤發，才被影響加入跑步鍛鍊，現在一周大概跑個3、4次，體力維持得不錯。

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