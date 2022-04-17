隔空示愛杜海濤…沈夢辰：已不需要童話婚禮

沈夢辰不久前才和杜海濤領完結婚證。(取材自微博)

沈夢辰日前參加綜藝節目「中國婚禮」，正好她和杜海濤剛領完結婚證，自帶話題為節目增色不少。沒想到節目第一期開播後，沈夢辰成為了話題人物，她的兩句話惹來網友們的熱議：我已經不需要童話般的婚禮了；領證沒有儀式感。

當日深夜，沈夢辰還回應：有了最好的愛情，就不需要太複雜的儀式了。隔空示愛杜海濤。

鳳凰娛樂報導，在「中國婚禮」節目中，沈夢辰穿上了一襲婚紗，大秀好身材。她坦言自己從2019年就已經開始籌備婚禮，夢想中的婚禮是在草地上舉行，有藍天白雲和城堡，十分夢幻，但後來因為疫情 而擱置了。

隨後，沈夢辰被問到會堅持到夢想的實現嗎？

沈夢辰連忙否認，「因為隨著年紀的增長，你可能就不需要那樣的童話婚禮了。」

據報導，粉絲們看到沈夢辰的深夜回應後，都為她感到高興，但也有人覺得是沈夢辰嘴硬，調侃稱她不是不想要，而是能結婚就不錯了，畢竟催婚催不動是沈夢辰自己曾說過的。

另外，沈夢辰還談及自己的領證經過，本以為會有公證人、誓詞等。但沒想到到了現場才知道原來什麼都沒有，絲毫沒有儀式感可言。

不過，沈夢辰和杜海濤為了讓領證過程留下美好的回憶，自己布置了非常喜慶的背景拍照留念。