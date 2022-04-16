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何超儀冰島拍片 疫情期間興奮飛義大利參展

記者陳建嘉／綜合報導
何超儀將赴義大利出席烏迪內遠東國際影展。(圖：852 Films提供)
何超儀將赴義大利出席烏迪內遠東國際影展。(圖：852 Films提供)

已故「賭王」何鴻燊之女何超儀近年來在好萊塢發展不錯，也積極投入自製電影。她遠赴冰島拍攝的音樂紀錄電影「尋找極致的喜悅：火與冰」導演版入選義大利烏迪內遠東國際影展觀摩單元，屆時她將與身為監製的老公陳子聰、主演「喜劇教父」詹瑞文以及導演陳金一出席影展開幕儀式、影人晚宴以及該片首映，期待與觀眾面對面交流。

籌製兩年的音樂紀錄電影「尋找極致的喜悅：火與冰」，是何超儀與詹瑞文率領她的樂團「何超與海膽仔」等一群香港音樂人遠赴冰島的音樂及精神探索之旅，在詹瑞文精心設計的遊戲當中，讓眾人學習如何擁抱尷尬，肆意嬉笑，在幽默間拋開都市人掩蓋情緒的習慣，認識真正的自己。

事實上，何超儀這一兩年工作受到疫情嚴重影響，主演的好萊塢電影「世界邊緣」入選荷蘭阿姆斯特丹影展，卻因疫情臨時取消，早已準備上映的「尋找極致的喜悅：火與冰」也因疫情上映計畫被迫延後，直到現在歐洲疫情消退、各大影展陸續恢復舉辦之後，如今以「導演版」入選義大利烏迪內遠東國際影展觀摩單元，讓她心情是格外地開心。

此次因「尋找極致的喜悅：火與冰」遠赴義大利烏迪內遠東國際影展，已是何超儀時隔兩年首次搭乘飛機。趁著這趟遠行，她特別提前飛往英國與一些歐洲電影人見面。其實在疫情期間，何超儀仍不斷在創作，拍攝不少電影作品，有望在歐洲各大影展陸續亮相。

音樂紀錄電影「尋找極致的喜悅：火與冰」遠赴冰島取景。(圖：852 Films提供...
音樂紀錄電影「尋找極致的喜悅：火與冰」遠赴冰島取景。(圖：852 Films提供)
何超儀將赴義大利出席烏迪內遠東國際影展。(圖：852 Films提供)
何超儀將赴義大利出席烏迪內遠東國際影展。(圖：852 Films提供)

影展 電影 疫情

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