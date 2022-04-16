玉面桃花假戲真做？佟夢實常暴走 網勸劉德華乾女兒快逃

佟夢實(左)、張含韻在「玉面桃花總相逢」中是一對歡喜冤家。(圖：LINE TV提供)

大陸古裝甜寵劇「玉面桃花總相逢」開播，上架兩周在大陸已突破6.98億流量，聲勢驚人，而該劇由張含韻、佟夢實主演，33歲的張含韻從第一屆「超級女聲」出道，更曾受到天王劉德華賞識，為她量身打造電影 「初戀未滿」，甚至收她當乾女兒。

張含韻曾在受訪時提到，曾經出席一個香港 頒獎典禮，尾聲的時候，所有藝人都要到一個背板前拍照，她因輩分最小，讓其他前輩先拍照，在一旁等了4、50分鐘都沒有輪到她，突然她被人拉到背板前合照，這個人就是劉德華，隔天所有報導有劉德華的照片都同時也有張含韻露臉，讓她相當感激「劉爸爸」的照顧。

後來張含韻上「我要上春晚」節目，劉德華擔任評委，竟當眾向大家介紹張含韻是自己的「新女兒」，張含韻自己也嚇到，反應過來後趕緊鞠躬大喊：「乾爹好！」從此她多了「劉德華乾女兒」頭銜。

張含韻、佟夢實在「玉」劇中是歡喜冤家，戲外疑似假戲真做，該劇殺青後被拍到騎著電動車 外出吃飯，還牽手走回飯店，期間佟夢實還摸了張含韻的頭，互動相當親密，但兩人並未認愛。有戲迷樂見他們假戲真做，但也有網友提醒張含韻「快逃」，因佟夢實經常在節目中暴走，似乎脾氣很不好。