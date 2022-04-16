Angelababy獨自出遊 素顏被捕獲拒與粉絲合照

Angelababy楊穎。(取材自微博)

有網友日前發文，說自己在四川的峨眉山金頂巧遇女星Angelababy ，就在前兩天，Angelababy才回歸節目「奔跑吧」，開始新一季的錄製，第一期剛好就在四川樂山拍攝，因此網友推斷她應該是在結束錄影之後獨自前往觀光 。該名網友說，Angelababy當天是純素顏狀態，還拒絕了網友的合照要求。

網易娛樂報導，Angelababy今年1月底與黃曉明 離婚後，傳出Baby資源大受影響，代言多年的品牌也被撤掉。最近剛回歸「奔跑吧」的她被網友直擊現身四川的峨眉山金頂，照片中可以看到當天天氣霧濛濛，Angelababy的穿著也相當低調，長款的黑色大衣配上黑色褲子，再加上一個棕色棒球帽，顯然不想被認出來，甚至拒絕了合照的要求。

不過照片中，Angelababy全程幾乎都沒有佩戴口罩，在疫情較為嚴峻的當下，顯得有些危險。

Angelababy雖然顏值高，可惜演技一直為人詬病，出演多部戲劇電影卻始終沒有代表作；早前Angelababy在節目上談及離婚，看起來令人心疼，不少網友紛紛表示：「我信baby，因為她演不出來」。