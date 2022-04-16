甄嬛傳出場就被賜死…「山河月明」演皇后 穎兒揚眉吐氣

穎兒減重20多斤在「山河月明」飾演明成祖仁孝皇后，說自己有「揚眉吐氣」的感覺。（取材自新京報）

在熱播劇「山河月明」中，穎兒飾演明成祖仁孝皇后徐妙雲。開播當日有一條熱搜，「穎兒終於替夏冬春圓了皇后夢」（穎兒在「甄嬛傳」裡演夏冬春，因性格囂張剛進宮沒多久被華妃賞一丈紅賜死）。穎兒接受專訪時坦言，此次出演「皇后」確實有「揚眉吐氣」的感覺。

新京報報導指出，「山河月明」這部戲是穎兒生完孩子接的，除了減重 20多斤，調整好自己的狀態，她也查了很多歷史資料，去了解徐妙雲的故事。在穎兒看來，歷史上的徐妙雲是個非常聰慧的女人，有勇有謀，深明大義，甚至對一些打仗布陣都有所了解，所以有「女諸生」的美譽，「她還非常懂得教養孩子，是我學習的榜樣。」

在劇中，徐妙雲掌管一家大小的吃穿用度，就連父親的缺點也敢直言不諱地指出，對自己的終身大事十分有主張，是一位敢想敢干的女性。對於如何找到「皇后」的氣場？穎兒表示，「我一直很崇拜妙雲，有種對於偶像的憧憬，總覺得她什麼都能獨當一面，通過對角色的了解，漸漸深入妙雲的內心，與妙雲一起成長，慢慢感覺可以演出皇后那種威嚴的氣場。」

劇中，朱棣與徐妙雲從一開始的「冤家」到後面相扶相持，情感篤厚又深刻。在穎兒看來，徐妙雲對朱棣的扶持在很大程度上成就了後來的永樂帝，「直到徐妙雲去世之後，朱棣都沒有再立過皇后，他們之間的感情是非常深刻的。」

穎兒談到戲裡的搭檔「丈夫」馮紹峰，她說：馮紹峰老師入戲非常快，徐妙雲「下線」的那場戲，「前一秒我們還在一起聊天有說有笑，下一秒馮老師的眼淚就已經落在我的手背上衣服上」，入戲速度非常快，情緒的感染力也很強。