黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明馳援上海，9000噸物資直送小區。（取材自微博）

上海封城已久，生活物資嚴重不足；中國男星黃曉明 從4月14日開始，連2天捐贈9噸生活物資馳援上海，包括新鮮蔬菜、土雞蛋 、食用油、麵條、麵包等，並優先分發給無法網購的老人，善舉登上微博 熱搜。

黃曉明捐贈的生活物資，其中5.5噸送往上海松江長漊村近1100戶村民，3.6噸物資支援上海徐匯桂平小區296弄547戶住戶。有網友留言表示，他有能力將物資直接送進小區，不像許多物資進不了小區，爛在小區外；有人指他的基金會天天都在做，不少網友因此變成鐵粉。

新浪網報導指出，黃曉明明天愛心基金官方微博15日發文稱：「黃曉明馳援上海的超3噸重的蔬菜雞蛋等生活物資正在裝車，今晚會抵達徐匯區桂平小區296弄，並分發給這裡的547戶人家（均已按盒裝好），這是一個老舊小區，很多沒能力網購的老人，相信一定能緩解他們的燃眉之急。」隨後，黃曉明在評論區留言稱：「感謝上海青艾和伙伴們的幫助」。不少網友紛紛稱讚：「黃曉明的慈善不是嘴上說說，是為有實際需求的人考慮到的。每一次，都是如此。」

14日明天愛心基金官方帳號也在社交平台上發文：「在竭盡全力，克服重重困難之後，今天下午我們終於將1100桶食用油（1.7L/桶）、6716斤麵條、4500個麵包順利送抵上海市松江區車墩鎮長婁村，在此之前這裡已實施封控管理20余日。一位喜歡黃曉明多年的村民&粉絲今天知曉此事後表示：村裡急需糧油等基礎物資保障，感恩偶像為他們所做的一切。」