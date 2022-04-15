戲說從頭／「老師」吻戲拍不停 陳學冬：嘴麻了

陳學冬(右)和張佳寧一場吻戲，導演可以拍十幾次。(圖：愛奇藝國際站提供)

由陳學冬和張佳寧主演陸劇「原來是老師啊！」正熱播，陳學冬透露兩人在劇中的戲分「非常甜」：「我們一場吻戲，導演 可以各種角度拍十幾次不停，拍到我嘴都麻了。」

「原來是老師啊」中陳學冬飾演過氣男明星，張佳寧則是挑戰英語老師一角。陳學冬飾演的向東南原本是紅極一時的人氣歌手，可是一次意外讓他的事業一落千丈，在經紀人的努力下，接到了一檔真人秀邀約，前往一所高中擔任音樂老師。

在此期間，向東南結識了張佳寧飾演的英語老師蘇淇，兩人為了爭奪班主任之位結下了梁子。不過不打不相識，誤會解除之後，兩人的關係反而更進一步。為了解決學生們給出的難題，兩人決定握手言和，開始聯手對抗學生們。在與學生們鬥智鬥勇的過程中，向東南和蘇淇的感情逐漸升溫，兩人也逐漸理解了學生們的內心，師生最終和解。

劇中，陳學冬、張佳寧和鄭繁星誤打誤撞成為同居室友，三人同居生活充滿笑料，被問到三人之中，誰是私下最會帶動氣氛的？張佳寧說：「冬冬，三人在一起的時候，基本上都是聽他說話，我是屬於應和的人。」

回憶起兩人求學時期是怎麼樣的學生，張佳寧表示：「我比較乖，喜歡躲在角落裡。」陳學冬則自認不是乖學生，但很懂得如何讓別人喜歡他：「我會主動討好老師，所以雖然成績不是很好，但老師都會特別關心我。」