Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

人氣綜藝「跑男」日前展開第10季的錄製，網上也陸續有新的路透照曝光。Angelababy 身為「跑男」唯一一位資深女嘉賓，一直備受觀眾關注，但有眼尖網友發現，Baby這次錄製時，卻被白鹿、宋妍霏等女嘉賓甩在後面，有網友猜測，難道離婚後的Baby被孤立了？

綜合媒體報導，照片應該是在轉場過程中拍攝，白鹿與宋妍霏手挽著手，一邊說笑一邊前行，跟隨在她倆後面的Baby頓時格外顯眼，孤身一人默默地走在各位工作人員的後面。可能Baby自己也感覺尷尬，所以跑到工作人員身邊同行。

有網友猜測，Baby之所以被孤立可能是因為，白鹿和宋妍霏之前有過合作，而Baby與他們平常無交集；也有網友表示，Baby是因為與黃曉明 離婚了，所以地位下降，更有網友酸說「離開曉明真不行」。

據悉，Angelababy與黃曉明離婚後，網上便傳出Baby資源大受影響，除了角色被換，連代言多年的品牌也被撤掉。

日前有一個Baby代言八年的金飾品牌，在Baby一離婚即宣布合約到期不再續約，這個時間點非常巧合。在直播帶貨期間，工作人員還直接用白紙擋住Baby代言頭像，一度引發粉絲不滿。

目前Baby雖有五部待播劇，不過期待度都非常一般，其中最好看的只有「風起隴西」，Baby是劇裡的女一號，另外四部Baby合作的是馬天宇、王安宇、賴冠霖等後輩小生。