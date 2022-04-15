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王菲28年前古靈精怪 連梁朝偉都沒轍

記者黃保慧╱綜合報導
「重慶森林」裡的王菲清新脫俗又古靈精怪。(圖：CATCHPLAY提供)
「重慶森林」裡的王菲清新脫俗又古靈精怪。(圖：CATCHPLAY提供)

名導王家衛1994年上映的經典浪漫電影「重慶森林」即將4K修復重返大銀幕，片中影壇雙帥梁朝偉與金城武皆飾演失戀的員警，一個流連在人來人往的小吃店，一個徘徊在龍蛇雜處的重慶大廈裡，分別與店員王菲和女毒犯林青霞發展出宛如日與夜截然不同的邂逅。

王家衛首次與王菲合作，就被她清新脫俗又古靈精怪的表演驚豔，大讚這是他拍過的女演員中最特別的一個，他說：「她不需要用力去演戲，她很有天賦。你叫她去做什麼，她就有辦法讓這個角色成為自己的一部分，她很輕鬆地做到了。」

導演也觀察到演戲經驗豐富的梁朝偉與王菲對戲時的微妙變化，他說：「梁朝偉演戲有很多把刀，很有方法，但對上王菲，那些方法就派不上用場，因為他發現對方是無跡可尋的，他只好放棄那些刀。我覺得『重慶森林』之後的梁朝偉，演戲跟之前是完全不同的。」

王菲在片中飾演午夜快車餐飲店的店員，當時在人潮眾多的中環拍攝，王菲面對鏡頭的同時，身旁有上百位川流不息的路人來回盯著她看。為了讓王菲感到自在，王家衛在現場放音樂直接收音，幫助她自由發揮，因而造就了王菲邊跳舞邊準備餐點的經典畫面，連好萊塢鬼才導演昆汀塔倫提諾都讚，每個人看了這部電影都會迷戀上她。」

梁朝偉在「重慶森林」飾演警察。(圖：CATCHPLAY提供)
梁朝偉在「重慶森林」飾演警察。(圖：CATCHPLAY提供)

王菲 梁朝偉 導演

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