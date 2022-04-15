導入平行宇宙概念…「金宵大廈2」 用燒腦留住觀眾

「金宵大廈2」為了爭取更廣泛的受眾，引入平行宇宙概念來解釋金宵大廈中的種種奇聞。(取材自微博)

港劇「金宵大廈2」開播數日了，在翡翠台的收視未達預期——首周收視為18.8點，低於2019年「金宵大廈」的首周收視24.7點。不過，「金宵大廈2」仍維持了不俗的口碑：該劇在豆瓣上以8.8分開分，目前的評分為8.4分。

羊城晚報報導，三年前，「金宵大廈」異軍突起，不僅讓觀眾感受到久違的港式都市怪談風格，而且正好趕上亞洲劇集市場的燒腦熱潮，成為近年少有的出圈港劇。「金宵大廈2」基本延續了第一部的風格，在製作上也有所升級。

金宵大廈的現實原型是尖沙咀香檳大廈。這棟樓建成於1957年，樓高八層，曾是全九龍最高的大廈，也曾是頗為熱門的旅遊購物點。但隨著時代變遷，香檳大廈無可避免地逐漸衰敗下去。雖然現實中的香檳大廈難逃被拆除的命運，但它卻通過「金宵大廈」為更多人熟知。

據報導，數年前構思「金宵大廈」這部劇時，監製葉鎮輝將其定位為奇幻版「七十二家房客」，講述樓中住客所遭遇的奇幻故事。劇中，金宵大廈這棟在香港 極為常見的老式大樓被賦予神秘的色彩。這裡發生了許多奇異 事件，還有一隻身分成謎的黑貓神出鬼沒。

籌備第二部的時候，雖然一開始便確定要做「全新角色、全新故事」，但劇情仍圍繞這棟大樓展開，並延續了上一部的奇幻怪談風格。

在「金宵大廈2」裡，金宵大廈依然逼仄昏暗，既有人情味又充滿謎團，為整部劇烙上濃濃的港味。不過，為了爭取更廣泛的受眾，第二部引入平行宇宙概念來解釋金宵大廈中的種種奇聞。葉鎮輝表示，「對於金宵大廈的神秘力量，我們在第一部裡用了一個比較迷信的解釋。但在第二部裡，我們把金宵大廈視為一個平行宇宙的連接點，它像一個隧道一樣，可以通往不同的地方。」

對於燒腦劇的流行，葉鎮輝有自己的思考，「做一部娛樂觀眾的作品其實很簡單，現在各大平台都有太多選擇，一旦娛樂性不夠豐富，觀眾就很容易轉台。做一部能夠引發思考、需要動腦的劇集，反而能夠留住觀眾。」他說。