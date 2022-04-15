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李佳琦捐抗疫物資有目的？ 網挺：為何要扭曲別人善意

娛樂新聞組／綜合報導
有網友PO出李佳琦送的物資包。(取材自微博)
有網友PO出李佳琦送的物資包。(取材自微博)

中國近日再次陷入疫情風暴，很多明星紛紛自掏腰包捐醫療器材、各種物資，一向做公益不落人後的黃曉明，近日透過基金微博帳號發文，表示已將1100桶食用油等糧油等物資送抵上海，而「口紅一哥」李佳琦也給上海小區業主送上了物資包，卻招來「有目的」質疑。

綜合媒體報導，黃曉明明天愛心基金發文稱，「在竭盡全力，克服重重困難之後，今天下午我們終於將1100桶食用油（1.7L/桶）、6716斤麵條、4500個麵包順利送抵上海市松江區車墩鎮長婁村，在此之前這裡已實施封控管理20餘日。」一位黃曉明鐵粉知曉此事後表示，「感恩偶像為他們所做的一切。」

無獨有偶，有網友近日也在社交平台上曬出李佳琦送來的物資包，並配文稱：他給所有小區業主都送上了物資包。

從照片中可看出，物資不僅有米麵糧油，還有各種肉類、蔬菜、牛奶等，可謂葷素搭配，品種豐富，不愧是「中國好鄰居」。

不過，李佳琦此舉卻招來一些不一樣的聲音，質疑他送物資的目的，有人說，他這是給代言的商品做廣告，為了巴結權貴，畢竟他住的小區是豪華小區，業主都是非富即貴的存在，也是為了給自己拓展人脈。

此聲音一出，便有很多網友駁斥，「難道送東西也送錯了嗎？」、「缺不缺是一回事，做不做是一回事，為什麼有些人就要扭曲別人的善意，點個讚這麼難嗎？」

據悉，「口紅一哥」李佳琦不是第一次用直播的方式做慈善，他更曾幫助農民直播銷售產品，幾乎都是秒售。

「口紅一哥」李佳琦給上海小區業主送上了物資包。(取材自微博)
「口紅一哥」李佳琦給上海小區業主送上了物資包。(取材自微博)

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