封城練就高超廚藝… 陳奕「陽台煮火鍋」好愜意

隔離期間，陳奕練就了一身好廚藝。(取材自Instagram)

台灣藝人陳奕赴陸發展後，目前定居上海，封城 這段時間幾乎都沒外出，但他過得怡然自得，還練就出一身好廚藝，日前他更發下豪語，「再隔離下去我可能要開餐廳」。他還分享過在陽台吃火鍋的愜意照片。

綜合媒體報導，陳奕透過社交平台分享在上海的隔離生活，稱目前並沒有物資缺乏問題，因為社區鄰居都很熱心溫暖，常常一起團購、互相資助，至今不缺菜肉。他還透露：「之前聽說樓上有一對年紀很長的夫妻，不會使用App 買菜，所有鄰居知道了，馬上堆滿他們家的冰箱。」他也送了米和蛋過去，敦親睦鄰。

這段時間，陳奕開始研究廚藝，還特地向家人詢問料理方式，他還坦言以前根本不碰廚房道具，「除了拍戲有時會做做樣子……（噓）平常會去廚房除了拿冰箱的飲料外，旁邊的爐具其實就是一系列擺設品。」

陳奕感性表示：「一點一點的調配，想像每一個食材，氣味的搭配，就像畫畫一樣，色香味、顏色深淺明亮的彼此呼應，是吧？」他曬出這段時間的料理成果，可說是色香味俱全，幽默表示「再隔離下去我可能要開餐廳」。

陳奕日前也分享在陽台吃火鍋的照片，只見料理道具、小桌子、摺疊椅、蠟燭等道具樣樣齊全，他自我安慰：「反正工作已經延期了，就先放寬心面對它。」恐懼也是一天、開心也是一天，乾脆就樂觀面對。

據悉，陳奕曾組建精靈樂團並擔任主唱，後來與歌手沈建宏組成男子團體AK，2013年AK解散後，陳奕將工作重心由樂壇轉向戲劇。因在「蘭陵王妃」中飾演蘭陵王一角，漸漸打開知名度。