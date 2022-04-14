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眾星困上海…楊洋傳延期開機 黃國倫「1天吃1餐」獲國台辦關切

娛樂新聞組／綜合報導
楊洋被困上海導致新戲得延後開機。（取材自微博）
楊洋被困上海導致新戲得延後開機。（取材自微博）

上海自3月底因疫情封城，不少演藝圈人士也「受困上海」，男星楊洋也在其中，新劇甚至因此要延遲開機。此外，台灣藝人寇乃馨、黃國倫夫妻也受上海疫情影響，先前po出影片表示缺糧食，只能「一天一餐」，黃國倫更已經瘦了13公斤；國台辦關注此事，發言人馬曉光日前表示已專門打電話聯繫，詢問是否有何需求。

「噓！星聞」報導，黃國倫日前因疫情受困上海，因防疫物資缺乏，珍惜食物，因此一天只吃一餐瘦了13公斤。他自嘲：「是不是大家以為我快要餓扁了？」並解釋本來就力行減肥一陣子了，加上隔離，「最近真的一天只吃一餐，而且盡量不吃太飽。珍惜食物，感恩現有。」

近日國台辦發言人馬曉光在例行記者會上回應，市台辦已專門打電話與黃國倫聯繫，詢問生活上有何需求。

寇乃馨（右）、黃國倫（左）夫妻被困上海，黃國倫更透露「一天一餐」，已經瘦了13公...
寇乃馨（右）、黃國倫（左）夫妻被困上海，黃國倫更透露「一天一餐」，已經瘦了13公斤。（取材自臉書）

此外，網路瘋傳受困上海的明星名單，包括陳曉、李沁、吳倩、胡一天、張彬彬。其中楊洋原定4月初要在蘇州拍攝與王楚然合作的新劇「我的人間煙火」，如今傳出延期至月底開機。

根據早前曝光的新劇訊息，楊洋在「我的人間煙火」中扮演消防員「宋焰」，該劇原本從3月中延後至4月初開機，如今受到上海封城影響，又要延期開機。

楊洋早前拍攝「特戰榮耀」、「且試天下」在4月輪番開播，堪稱是曝光度極高的明星。他透過社群網站曬照宣傳播出中的電視劇，難以想像其實被謠傳困在上海；日前他上傳一張捧麻辣豆腐的自拍照，背景選擇白色牆面，一向低調的他並未透露人在何處。

疫情 封城 社群網站

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