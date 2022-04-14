黃婉華塗黑臉演菲傭 「金宵大廈2」遭國際媒體批歧視

黃婉華將皮膚塗黑扮菲傭，引發批評。（取材自臉書）

人氣港劇「金宵大廈」最近播出第二部，卻掀起爭議。日前播出的單元「姐姐（上）」中，女星黃婉華飾演菲傭，但刻意塗黑臉的扮相卻引起討論，被認為有歧視 之嫌，連法新社都報導此事。

香港 01報導，黃婉華演在劇中飾演菲傭角色，說著一口流利的菲律賓語和菲腔英語，雖然演技驚艷觀眾，但將身體塗黑的舉動引起爭議。

法新社港台澳主管Jerome Taylor在推特轉發貼文，內文質疑為何今時今日要有這種扮外籍人士的演出。之後，法新社進一步刊出報導，訪問家政工人兼國際移民聯盟主席Eni Lestari，她表示此舉對常常面對歧視的家傭很不尊重；另一位華裔 菲律賓籍的女演員Sabrina Man也直言，「把身體塗黑不合適」、「家傭為香港做了這麼多，我認為這樣做是對他們和對菲律賓人的不尊重。」

電視劇引發國際媒體關注批評後，TVB電視台趕緊發表聲明致歉：「無線電視一直致力為觀眾提供優質的娛樂體驗，本台強調絕無意在任何節目中表達不尊重或歧視任何國籍，並向任何可能受此事影響之人士表達歉意。」根據港媒報導，電視台從串流平台myTV SUPER下架了第7集「姐姐（上）」，據了解是修正內容，隨後還會重新上架。

「金宵大廈」是香港奇幻劇集，結合穿越、靈異、都市傳說等元素，2019年播出時大獲好評，更掀起追劇熱潮，相隔3年推出「金宵大廈2」，驚悚情節依舊掀起觀眾熱烈討論。