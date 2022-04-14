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鹿晗深夜喝醉被偷拍 捧愛犬嗆狗仔 女友曬照被傳「暗示單身」

娛樂新聞組／綜合報導
鹿晗暗諷跟拍的狗仔。（取材自微博）
鹿晗暗諷跟拍的狗仔。（取材自微博）

人氣男星鹿晗鹿晗最近發布新專輯「兜風」，2天便突破了20萬的銷量，但他日前被拍到深夜與朋友聚餐後，疑似喝醉走路有些不穩，在朋友攙扶下坐車離開；而他隨後在Instagram發了一張照片，並留下一段話，暗諷跟拍的狗仔。鹿晗與女星關曉彤交往超過四年，日前女方發圖慶祝新戲殺青，卻被發現食指帶著戒指，被網友猜測是暗示「已經單身」。

「噓！星聞」報導，鹿晗日前貼出一張愛犬的照片，還寫道「饅頭你要聽話哈，不能老天天跟著我拍」，看來是在向老愛跟拍他的狗仔喊話，而粉絲也為此抱不平「鹿晗好剛，就是委屈我們饅頭了」、「別天天拍私生活了」、「饅頭這麼可愛，怎麼能拿它比喻狗仔呢？」

另據貓眼娛樂報導，近期鹿晗的女友關曉彤忙於拍攝新戲「二十不惑」第二季，最近終於殺青，她也發布殺青照慶祝。照片中的關曉彤一手比著「YA」，一手則放在臉旁，食指上的戒指相當搶鏡。不過有部分網友認為，中指戴戒指是表示熱戀，無名指戴戒指表示結婚，食指戴戒指則是代表單身；有人因此臆測，關曉彤和鹿晗已經分手。

關曉彤發圖慶祝新劇殺青，手上的戒指意外成焦點。（取材自微博）
關曉彤發圖慶祝新劇殺青，手上的戒指意外成焦點。（取材自微博）

但也有人認為，兩人交往四年多、感情穩定，關曉彤手上的戒指只是拍攝時的道具，沒來得及摘下。

鹿晗

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