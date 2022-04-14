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「心居」演活上海百態、治癒片刻 導演：希望記錄歷史

娛樂新聞組／綜合報導
電視劇「心居」以房子為核心，串聯與勾勒出上海百態。（取材自微博）
電視劇「心居」以房子為核心，串聯與勾勒出上海百態。（取材自微博）

做為馮紹峰離婚後首部作品，電視劇「心居」獲得廣大關注，觀眾這才發現，這部改編自滕肖瀾同名小說的作品，忠實呈現上海生活的多個剖面，特別是以「房子」為核心，勾勒出上海百態。

文匯報報導，有別於「蝸居」、「安家」等買房題材電視劇，「心居」用明亮的色彩和積極的態度，展現上海家庭的掙扎與奮鬥，也展現上海各階層人物的沉浮。

導演滕華濤自「蝸居」後，一直嘗試表達城市題材中「治癒」的一面，滕華濤受訪表示，「心居」的整體創作基調是積極溫暖的，「我們的創作著重於展現生活和人性中溫暖和善意的一面」。「心居」從人物到情節，正契合「海納百川、追求卓越、開明睿智、大氣謙和」的上海城市精神。

今晚報報導，「心居」是滕華濤闊別小熒屏近10年後，再執導筒的現實主義題材電視劇。滕華濤表示，在「心居」的拍攝過程中，他盡可能地把真實、生動的小人物準確地呈現給觀眾。「我自己好久都沒有做電視劇了，對於觀眾的口味也不是很清楚，但還是希望能夠把最開始我看『心居』小說時產生的想法都表達出來。」

滕華濤認為，這十年來中國都市變化很大，從「心居」的人物和故事，他發現了一些新的社會變化，想把這個橫截面切出來呈現給觀眾；他希望時隔多年之後，大眾翻看那段時間中國社會狀況時，可以把他描繪都市的電視劇作為參考。

小說 導演

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