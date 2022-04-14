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演特種兵獲讚 楊洋曾讀軍校：一直有軍人情結

娛樂新聞組／綜合報導
楊洋是軍人出身，所以在飾演特種兵時完全沒有表演痕跡。(取材自微博)
楊洋是軍人出身，所以在飾演特種兵時完全沒有表演痕跡。(取材自微博)

軍旅劇「特戰榮耀」近日開播，再次讓男星楊洋人氣急升，劇集除了在各大數據平台奪得第一名的成績之外，楊洋飾演的軍人角色更獲官媒認可，而該劇集的原著作者亦發文認可楊洋，不少網友都對他的蛻變大表認同，轉型成功讓觀眾看見不一樣的楊洋。

香港01報導，楊洋一向給人白淨小生的感覺，是非常受歡迎的小鮮肉代表之一。不過近年隨着年齡的增長，其在挑選劇本上的舉動不再著重以「高富帥」為主，2020年其出演電影「急先鋒」已經讓大家眼前一亮，連主演成龍亦讚楊洋夠男人。

而在近日播出的「特戰榮耀」中，楊洋再向觀眾展現更男人一面，拋棄過去白淨小生感覺，皮膚變得黝黑﹑身材更加壯碩，飾演的特種兵讓觀眾更加有代入感，讓大家驚嘆這位小鮮肉原來有突破，可以在其他劇種題材上有發揮的。

在「特」劇中楊洋除了演技了得之外，更重要的是他自身曾是軍人出身，所以在飾演上不覺得有表演痕跡，反而真實感更充足。

而楊洋在接受訪問的時候透露：「我之前可能當過兵，所以呢一直有軍人情結，一直也希望自己能夠嘗試去演一個軍人，硬漢一點，留着寸頭，有部隊氣息的這樣的一個人物。穿上那身軍裝，我是有感情的，我覺得軍人他有一種很神聖的感覺，而且我小的時候就喜歡穿軍裝，我覺得是軍魂是令人非常欽佩的，能夠演這樣的一個角色，我可能生理的那個力量感更足一些，所以我也是比較的興奮，我希望能足夠把我能夠做到的所有的東西都展現給鏡頭，都展現給觀眾。」揚言現在已經圓夢了。

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