逗貓棒收服騶吾麒麟…中國神獸成了魔法世界主角

小麒麟認可鄧布利多。(取材自羊城晚報)

「神奇動物:鄧布利多之謎」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore,又譯「怪獸與鄧不利多的秘密」)中,該系列又一隻全新的神奇動物亮相了。中國觀眾欣喜地發現,它竟是東方神獸麒麟。這是「神奇動物」系列推出的第二隻中國神奇動物,上一部「神奇動物:格林德沃之罪」(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald,又譯「怪獸與葛林戴華德之罪」)中,來自「山海經」的神獸騶吾也曾幫助過魔法師們。

羊城晚報報導,雖然片中麒麟的長相跟國人的印象不盡相同,但它卻是第三部「神奇動物」中不折不扣的主角。而且,相比過去西方電影 對東方元素的刻板運用,這一次他們對中國傳統文化的認識似乎有了一點進步。

大多數觀眾或許無法單憑長相,從「神奇動物:鄧布利多之謎」認出麒麟;事實上,關於麒麟的外貌,中國自古以來的記載就各不相同。譬如,據「瑞應圖」記載,麒麟的長相是「羊頭,狼蹄、圓頂,身有五彩,高一丈二尺」。「爾雅·釋獸」則說它長著「磨(即麟),麋身,牛尾,一角」。在漫長的歷史中,人們關於麒麟的想像也一直在發生變化。

雖然沒有採用任何一種中國觀眾熟悉的麒麟長相,但這部最新的「神奇動物」中的神獸卻似乎得到多數觀眾的認可。據報導,觀察豆瓣、淘票票和貓眼等平台的觀眾評價,發現雖然大家對這一部「神奇動物」褒貶不一,卻鮮有人對麒麟的外形表示不滿。

報導指出,「神奇動物:鄧布利多之謎」中,其實有兩個「秘密」。其一是鄧布利多和格林德沃這兩位勢不兩立的大魔法師,曾在青年時代有過深厚的友誼。其二便關乎中國神獸麒麟,片中牠是極度純潔的化身,因此魔法世界歷來都有用麒麟來選擇聯盟領袖的傳統。心存邪念的黑暗魔法師格林德沃自然通不過麒麟的考驗,於是故事一開始他便派手下追捕剛出生的小麒麟。沒想到,麒麟是雙生子,因此鄧布利多和紐特等正義魔法師們在這一集的最大任務就是保護剩下那只沒被格林德沃捉走的小麒麟。

拍攝團隊用無人機取景後,再用特效做出桂林山水。(取材自羊城晚報)

除了出生就被追殺的開場大戲,麒麟的重頭戲還體現在終場之前。格林德沃殺了捉來的那隻小麒麟,用麒麟血強化了自己的能力,再用魔法讓其實已經死去的小麒麟選他當領袖。但他的陰謀被鄧布利多等人保護的小麒麟戳穿——眾目睽睽之下,小麒麟單膝跪在了鄧布利多面前……

在片中,神奇動物學家紐特介紹:「這是麒麟,它是一頭仁獸。」這與中國人的傳統認知相符。報導指出,「麒麟踏祥雲,人間百難消」,傳說中來自應龍血脈的麒麟與龍、鳳、龜、貔貅並稱為五大瑞獸。除此之外,麒麟也是著名的仁獸。「征祥記」有雲:「麒麟者,牡曰麒,牝曰麟。許雲仁寵,用公羊說,以其不履生蟲,不折生草也。」也就是說,麒麟生性仁慈,既不會踩活著的蟲子,也不會折斷有生命的花草。

「神奇動物:鄧布利多之謎」中「麒麟擇主」的劇情,則能在「公羊傳」中找到對應。麒麟「非明王不出」,「有王者則至,無王者則不至」,意思便是麒麟只有在聖明君主在位時才會出現。前些年熱播的中國古裝劇「琅琊榜」裡,也有「麒麟擇主」的劇情,劇中的「麒麟」指的是有著「麒麟之才」的梅長蘇。

值得一提的是,「神奇動物:格林德沃之罪」也沒忘記騶吾的仁獸特質。紐特用一根逗貓棒就收服騶吾的情節,便充分展現其威武外表下可愛善良的本性,令觀眾忍俊不禁。