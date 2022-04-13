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「只跟自己愛的人拍」李小萌出道20年堅持不接吻戲

娛樂新聞組／綜合報導
李小萌早前分享月子中心的日常，稱自己都捨不得離開。（取材自微博）
李小萌早前分享月子中心的日常，稱自己都捨不得離開。（取材自微博）

36歲的中國女星李小萌由童星身分出道，除了演技備受肯定，清純形象也深植人心，有「純潔女神」封號。不過她即使出道20年，卻始終不肯接拍吻戲，這使得她一年接不到一部戲。

李小萌畢業於中央戲劇學院，作品有「我不是女生」、「來世許你個今生」、「第一次的親密接觸」、「金太狼的幸福生活」、「平凡的世界」等；16歲時就憑著甜美外表演出電視劇「誰說我不在乎」並入圍金雞獎最佳女配角獎，2006年因合作電視劇認識大3歲的男演員王雷，兩人愛情長跑7年在2015年結婚，並陸續生下2名孩子，至今從未有過緋聞

李小萌與王雷婚後感情依然甜蜜。（取材自微博）
李小萌與王雷婚後感情依然甜蜜。（取材自微博）

媒體報導指出，李小萌曾公開表示，她認為「可以拍吻戲，但只跟自己愛的人拍」，因此只要有接吻的戲都不接。日前網友挖出李小萌與老公王雷一同上節目時，公開談到自己不接吻戲的真正原因，引起熱烈討論。

李小萌曾自嘲「心眼小」，不想看到老公親別的女人，因此王雷也為了李小萌盡量不接吻戲；不過他後來的戲劇作品中仍有與蔡少芬接吻的劇情卻沒跟老婆報備，直到李小萌看到劇照才發現；但李小萌並沒有生氣，還調侃王雷表示「我長大了，不會在意這種事」。

向來低調的李小萌去年底在平台曬照宣布二胎得子，並分享在月子中心的日常；月子中心豪華的像五星級酒店，場景布置高端大氣上檔次，李小萌都說自己不捨得離開；但網友爆出這個月子中心費用28天要31萬元之後，引發了很多討論。

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